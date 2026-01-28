6 أرقام عليك معرفتها لصحة قلبك

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

القلب هو أهم عضلة يمتلكها الإنسان، وهو الذي يضخ الدماء في أجسادنا، لذا من الضروري الحفاظ على صحته، وإذا كنت تعاني من أمراض القلب أو تريد الوقاية منها، سنقدم لك في هذا المقال 6 أرقام عليك معرفتها للحفاظ على صحة القلب .

1. معدل ضربات القلب يعتبر معدل ضربات القلب الطبيعي ما بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، أما المعدل المثالي هو الذي يتراوح بين 50 إلى 70 نبضة في الدقيقة، وعليك أن تعرف معدل ضربات قلبك، من أجل الحفاظ على صحة القلب .

كيفية قياس معدل ضربات القلب

من السهل أن تقوم بقياس معدل ضربات قلبك، من خلال الشعور بالنبض سواء من خلال الشعور بالشريان الشعاعي في المعصم أو الشريان السباتي في الرقبة، يمكنك أن تضع أصبعيك على الشريان، واحسب عدد نبضات القلب التي ستشعر بها خلال 30 ثانية، إذا كانت معدلات ضربات القلب المستمرة تزيد عن 100 أو أقل من 50، فأنت تحتاج لاستشارة طبيب.

عليك قياس معدل ضربات قلبك عدة مرات في الأسبوع، وفي أوقات مختلفة من اليوم، وعليك أن تضع في اعتبارك أنك تتأثر بالعديد من العوامل مثل التوتر والقلق، والهرمونات، والأدوية مثل مضادات الاكتئاب، وأدوية ضغط الدم، لذا سنوضح لك بعض الإرشادات التي تساعدك لقياس معدل ضربات القلب:

لا تأخذ معدل ضربات قلبك في غضون ساعة أو ساعتين بعد التمرين أو أي حدث مجهد، إذ إن معدل ضربات القلب يرتفع بعد الأنشطة الشاقة. انتظر لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الكافيين، لأنه قد يسبب خفقان القلب ويزيد من معدل ضربات القلب.

2. معدل الكوليسترول يعتبر المعدل الطبيعي للـكوليسترول، هو أن يكون أقل من 130، والمعدل المثالي أقل من 100، والمعدل الأمثل أن يكون أقل من 70، وتلعب الوراثة دورا كبيرا في معدل الكوليسترول، فهناك بعض الصفات الوراثية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالكوليسترول وأمراض القلب، ومعرفة تاريخ عائلتك عن مشاكل الكوليسترول، يمكن أن يساعد طبيبك في تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.

يمكنك إجراء تحليل لمعرفة نسبة الكوليسترول تحديد الكوليسترول السئ LDL للاطمئنان على صحة القلب ، فزيادة معدل الكوليسترول من أكثر المخاطر التي تهدد قلبك.

3. مؤشر كتلة الجسم (BMI) يوضح لك مؤشر كتلة الجسم وزنك الحالي، وإن كنت تعاني من زيادة الوزن أو نقصانه، أو مازلت تحافظ على وزنك، ويعتبر معدل الوزن العادي أن يكون مؤشر كتلة الجسم بين 18-25، وإذا كانت النسبة من 25-30 فهي تعني زيادة الوزن، أما أن يكون المعدل أكبر من 30 فهذا يعني أنك تعاني من السمنة، وهي تمثل تهديدا لصحة القلب، فزيادة الدهون في القلب قد تتسبب في حدوث جلطات، وتزيد من الضغط المبذول من القلب للقيام بالأنشطة المختلفة.

4. ضغط الدم معرفة قياس ضغط الدم أمر في غاية الأهمية، وضغط الدم هو عبارة عن قوة دفع الدم للأوعية الدموية أثناء انتقاله في الجسم لتغذيته، ويشمل قياس ضغط الدم، ضغط الدم الانقباضي (عند انقباض عضلة القلب) وضغط الدم الانبساطي (عند انبساط عضلة القلب) وعادة ما يكون ضغط الدم الانقباضي أعلى من الانبساطي، ويعتبر المعدل الطبيعي لضغط الدم الانقباضي أن يكون أقل من 130.

5. الهيموجلوبين A1C الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي أو اليموجلوبين المسكر هو تحليل لقياس مقدار الجلوكوز في الدم، والتي تساعد على تشخيص مرض السكري، ويعتبر المعدل العادي أن يكون أقل من 6% .

6. محيط الخصر يعتبر القياس العادي أن يكون أقل من 35 بوصة أو أقل من 88.9 سم للنساء وأقل من 40 بوصة للرجال أي أقل من 101.6 سم، فمحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم هي مؤشرات تدل على الصحة العامة، وإن كانت جيدة أم لا، إذ إن زيادة الدهون ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية والسكتة الدماغية.

أنت تحتاج أن تفحص هذه الأرقام كل ستة أشهر إلى سنة واحدة، للاطمئنان على صحتك، والحفاظ على صحة القلب .

بالإضافة إلى معرفة هذه الأرقام الستة، هناك اقتراحات أخرى للحفاظ على صحة القلب ، من بينها: اتباع نظام غذائي صحي القلب، وممارسة التمارين الرياضية، والحصول على قسط كاف من النوم، والأهم من عدد ساعات النوم، هو جودة النوم فهي الأكثر تأثيرا