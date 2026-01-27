كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة تحبط محاولتي تهريب كميات من المواد المخدرة إلى السعودية

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أحبط أفراد من كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري محاولتي تهريب منفصلتين لكميات من المواد المخدرة، كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر في الكتيبة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أفراد الكتيبة تمكنوا يوم الجمعة الموافق 23 يناير، في 1470 حبة من مادة "بورجالين" المخدرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي امتدادًا لنجاح أمني سابق، حيث تمكن أفراد الكتيبة يوم الخميس الموافق 15 يناير، من ضبط 1500 حبة من ذات المادة، ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليتين 2970 حبة مخدرة.

وأشاد قائد كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة العقيد الركن أسامة الأسد، باليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد وضباط الكتيبة، مؤكدًا المضي في التصدي بحزم لعمليات التهريب والجريمة المنظمة، ضمن جهود الكتيبة المتواصلة لحماية الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن ودول الجوار.