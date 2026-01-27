منظمة حقوقية: انتهاكات الحوثيين في البيضاء ترقى لجرائم جسيمة تستوجب المساءلة الدولية وتحذيرات من كارثة إنسانية في القريشية مليشيا الحوثي تزوير مئات الأسماء ضمن كشوفات الأسرى… ورقة حوثية لإفشال اتفاق مسقط كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة تحبط محاولتي تهريب كميات من المواد المخدرة إلى السعودية ترامب يهدد إيران بإسطول ضخم أكبر من المرسل إلى فنزويلا تصعيد حوثي خطير: إعدامات واعتقالات تطال موظفي الأمم المتحدة وتشل العمل الإنساني تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات الحوثية تلميحات وتهديدات كلامية من المليشيات في اليمن والعراق رداً على أي هجوم محتمل على إيران مؤشرات جديدة على هجوم أمريكي محتمل على إيران.. واشنطن ترسل ''ثاد'' و ''باتريوت'' إلى الشرق الأوسط العمالقة تُسلم ساحة العروض وحي السفارات في عدن لقوات الأمن الوطني تحذير من إعادة تدوير قيادات الانتقالي المنحل في الحكومة الجديدة ومطالبات واسعة بمحاسبة الملطخة أيديهم بالدماء أمريكا تدفع بحاملة طائرات وسفن حربية ومدمرات إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات بضرب إيران
أحبط أفراد من كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري محاولتي تهريب منفصلتين لكميات من المواد المخدرة، كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضح مصدر في الكتيبة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أفراد الكتيبة تمكنوا يوم الجمعة الموافق 23 يناير، في 1470 حبة من مادة "بورجالين" المخدرة.
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي امتدادًا لنجاح أمني سابق، حيث تمكن أفراد الكتيبة يوم الخميس الموافق 15 يناير، من ضبط 1500 حبة من ذات المادة، ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليتين 2970 حبة مخدرة.
وأشاد قائد كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة العقيد الركن أسامة الأسد، باليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد وضباط الكتيبة، مؤكدًا المضي في التصدي بحزم لعمليات التهريب والجريمة المنظمة، ضمن جهود الكتيبة المتواصلة لحماية الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن ودول الجوار.