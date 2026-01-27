ترامب يهدد إيران بإسطول ضخم أكبر من المرسل إلى فنزويلا

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الإيرانية اتصلت به عدة مرات بهدف التوصل إلى اتفاق وأعربت عن رغبتها في تحقيق "تسوية".

تصريحات ترامب جاءت في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، الاثنين، تطرق خلالها إلى احتمال شن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد إيران.

ولفت إلى "وجود أسطول ضخم بجوار إيران أكبر من الأسطول المرسل إلى فنزويلا"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا.

وفي إشارة إلى الإدارة الإيرانية، قال ترامب: "يريدون التوصل إلى اتفاق، وأعلم ذلك، فقد اتصلوا بي مرات عديدة. يريدون التحدث"، دون تفاصيل أكثر.

وفي حديثه عن الفترة التي سبقت حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران 2025، ذكر ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية آنذاك كانت تشير إلى احتمال تنفيذ "هجوم مفاجئ ومدمر" ضد إسرائيل.

وأردف أنه منح إسرائيل في ذلك الوقت "ضوءا أخضر" لشن الهجوم الأول ما حال دون تحقق هذا السيناريو.

وأضاف: "كانوا سيهاجمون، لكن اليوم الأول من الحرب كان قاسيًا جدًا عليهم، حيث فقدوا قادتهم ومعظم صواريخهم".

ولم يرد على الفور تعليق رسمي من إيران بشأن ما ذكره ترامب.

والسبت الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت، الجمعة، إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، وسط التهديد الأمريكي لإيران.​​​​​​​

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، اندلعت احتجاجات في إيران واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في وقت أقر فيه الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تلويحات أمريكية بتنفيذ هجوم عسكري ضد النظام في إيران، الذي يعتبر أن واشنطن تسعى، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي والسعي إلى تغيير النظام.

وفي يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.