العمالقة تُسلم ساحة العروض وحي السفارات في عدن لقوات الأمن الوطني

سلّمت قوات العمالقة، اليوم الثلاثاء مهام تأمين حي السفارات وساحة العروض في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقًا).
يأتي ذلك ضمن خطة إعادة انتشار القوات العسكرية والتموضع خارج المدينة.
ويضم حي السفارات عددًا من مباني سفارات وقنصليات الدول المقيمة، إضافة إلى مقرات منظمات دولية.