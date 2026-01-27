العمالقة تُسلم ساحة العروض وحي السفارات في عدن لقوات الأمن الوطني

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 288

سلّمت قوات العمالقة، اليوم الثلاثاء مهام تأمين حي السفارات وساحة العروض في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقًا).

يأتي ذلك ضمن خطة إعادة انتشار القوات العسكرية والتموضع خارج المدينة.

ويضم حي السفارات عددًا من مباني سفارات وقنصليات الدول المقيمة، إضافة إلى مقرات منظمات دولية.

‏