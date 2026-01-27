أمريكا تدفع بحاملة طائرات وسفن حربية ومدمرات إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات بضرب إيران

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

قال مسؤولان أميركيان لرويترز، الاثنين، إن حاملة طائرات أميركية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، مما يوسع القدرات التي ينشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدفاع عن القوات الأميركية أو اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران.

وذكر المسؤولان لرويترز أن حاملة الطائرات (يو.إس.إس. أبراهام لينكولن) وعدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت إلى الشرق الأوسط.

وكان ترامب قد قال الخميس إن واشنطن لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في عدم اضطراره لاستخدامه.

وبدأت سفن حربية بالانتشار من منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من الشهرالجاري، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب حملة لقمع الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران.

وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل إذا واصلت إيران قتل المتظاهرين، لكن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد خفت حدتها منذ ذلك الحين. وقال ترامب إنه أُبلغ بأن أعمال القتل بدأت تتراجع، وإنه يعتقد أنه لا توجد حاليا خطط لتنفيذ أحكام إعدام.