نزوح جديد يهزّ اليمن.. أكثر من 400 أسرة تفرّ خلال أسابيع والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

كشفت منظمة دولية عن موجة نزوح جديدة تشهدها اليمن مع مطلع العام الجاري، حيث أُجبرت أكثر من 400 أسرة على مغادرة مناطقها خلال أقل من ثلاثة أسابيع، في تطور يعكس تصاعد الأزمة الإنسانية واستمرار تداعيات الصراع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 402 أسرة، تضم 2412 شخصًا، منذ الأول من يناير وحتى 24 من الشهر ذاته، مؤكدة أن بعض الأسر تعرضت للنزوح القسري أكثر من مرة.

وأضافت أن الأسبوع الأخير شهد وحده نزوح 58 أسرة، استقرت 40 أسرة منها في محافظة مأرب بعد وصولها من محافظتي حضرموت والحديدة، فيما انتقلت 15 أسرة إلى حضرموت قادمة في معظمها من مأرب، بينما سُجل نزوح أسرتين داخل محافظة تعز.

ويأتي ذلك بعد أيام من تقرير سابق للمنظمة كشف عن نزوح أكثر من 13 ألف شخص خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث وثقت نزوح 2262 أسرة تضم 13 ألفًا و572 فردًا، تركزت غالبيتها في محافظة مأرب التي استحوذت على نحو 60% من إجمالي التحركات، تلتها تعز ثم الحديدة وشبوة وحضرموت.

وأرجعت المنظمة أسباب النزوح بشكل رئيسي إلى انعدام الأمن المرتبط بالنزاع، والذي شكّل 85% من الحالات المسجلة، فيما دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة 15% من الأسر إلى النزوح، مع تسجيل حالات محدودة لأسباب طبيعية وصحية.

وفي السياق، تؤكد الأمم المتحدة أن عدد النازحين في اليمن بلغ نحو 4.8 ملايين شخص، يعيش معظمهم في مخيمات وملاجئ مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار الصراع وتراجع الاستجابة الدولية.