الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال مسؤول بارز في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على من وصفه بأنه "مسؤول في حزب الله" يُدعى علي نور الدين، في عملية نفذها بمنطقة صور في جنوب لبنان، الإثنين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر "إكس"، تويتر سابقا: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة صور وقضى على الإرهابي المدعو علي نور الدين الذي كان يشغل منصب مسؤول طاقم مدفعية حزب الله بقرية الحرش جنوب لبنان".

وتابع أدرعي قائلا: "خلال الحرب، دفع المخرب بمخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، وفي الآونة الأخيرة عمل على إعادة اعمار قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

وختم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي منشوره بالقول: "شكّلت نشاطات المخرب خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد عن دولة إسرائيل".

بالمقابل، أدانت العلاقات العامة في حزب الله اللبناني المدعوم إيرانيا، ما وصفتها بـ"جريمة الاغتيال الغادرة" بحق علي نور الدين الذي وصفته بأنه "إعلامي" واعتبرت العملية "جريمة حرب"، وفقا لبيان نشرته قناة "المنار" التابعة للحزب