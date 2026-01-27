رئيس وزراء الهند يعلن التوصل لـأم الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 174

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.

وتم التوصل للاتفاقية بعد مفاوضات استمرت لنحو عقدين. ويطلق الجانبان عليها "أم الاتفاقيات".

وقال مودي إن الاتفاقية سوف تحمل فرصا ضخمة لشعبي الهند وأوروبا.

وتمثل الاتفاقية 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث التجارة العالمية.

وتخص الاتفاقية نحو ملياري شخص، وتعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن كلا من الهند والاتحاد الأوروبي برسوم كبيرة على الواردات