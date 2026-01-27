رئيس وزراء الهند يعلن التوصل لـأم الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لماذا تحدث السكتة القلبية في الحمام؟ بعد العثور على جثة الإسرائيلي الأخير.. حماس تدعو واشنطن والوسطاء للتحرك هل تنميل اليد اليسرى له علاقة بالقلب؟ مهندس أقوى وأشهر نظام ذكاء اصطناعي للأعمال التجارية يحذر العالم 6 علامات تحذيرية لانسداد الأمعاء.. لا تتجاهلها برلماني يمني يحذّر: مشاركة الانفصاليين في الحكومة تهديد للوحدة ولمستقبل اليمن، وخطرٌ يقوّض الجبهة الداخلية من هو مهندس التقارب التركي الخليجي.. وكيف نجحت الدبلوماسية الهادئة والخلفية الاستخباراتية في فتح أبواب التعاون بين تركيا والسعودية والإمارات ؟ طارق صالح يبحث مع رئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة حملة اعتقالات حوثية تطال فلسطينيين في العاصمة صنعاء.. اتهامات بالتجسس بلا أدلة.
أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.
وتم التوصل للاتفاقية بعد مفاوضات استمرت لنحو عقدين. ويطلق الجانبان عليها "أم الاتفاقيات".
وقال مودي إن الاتفاقية سوف تحمل فرصا ضخمة لشعبي الهند وأوروبا.
وتمثل الاتفاقية 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث التجارة العالمية.
وتخص الاتفاقية نحو ملياري شخص، وتعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن كلا من الهند والاتحاد الأوروبي برسوم كبيرة على الواردات