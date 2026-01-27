الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

هل الحمام يؤثر على القلب؟

الإجابة نعم، يزداد خطر الإصابة بالسكتة القلبية أثناء استخدام المرحاض، فما السبب؟

لماذا تحدث السكتة القلبية في الحمام؟

لماذا تحدث السكتة القلبية في الحمام؟

1- التبول أو التبرزأثناء التبول أو التبرز، يقوم الإنسان بحبس أنفاسه بشكل لاإرادي، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وارتفاع ضغط الدم المفاجئ يشكل ضغطًا كبيرًا على القلب، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة الشريان التاجي الحادة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة القلبية.

علاوة على ذلك، قد يتسبب التبرز في الضغط على العصب المبهم، مما يؤدي إلى حدوث تباطؤ في ضربات القلب.ومع استمرار الضغط على العصب المبهم في حالات الإمساك أو الإسهال، يتعرض القلب لجهدٍ إضافي، قد يتسبب في توقفه عن العمل.

2- الاستحماممن الممكن أن يؤدي غمر الجسم بالماء الدافئ أثناء الاستحمام إلى زيادة مستويات التوتر، الذي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، يؤثر الاستحمام بالماء البارد أو الساخن جدًا بشكل سريع على معدل ضربات القلب.

وعندما يحاول الجسم التأقلم مع درجة حرارة الماء، تتعرض الشعيرات الدموية والشرايين لإجهادٍ شديد، قد يسفر عن الإصابة بالسكتة القلبية، خاصةً لدى مرضى القلب.

ما هي أعراض السكتة القلبية في الحمام؟

هناك أعراض إذا شعرت بها أثناء استخدام المرحاض، فأعلم أنك على مشارف الإصابة بسكتة قلبية، وهي:

-ضيق مفاجئ في التنفس.

-الدوخة.

-ألم مفاجئ في الصدر.

-خفقان القلب.

-الغثيان.

-القيء.

-الإرهاق الشديد.

-فقدان الوعي.

ماذا تفعل لإنقاذ مريض السكتة القلبية؟

لإنقاذ مريض السكتة القلبية، يجب على أحد الأشخاص المحيطين به إجراء إنعاش قلبي رئوي له، لإعادة تشغيل قلبه.

لمعرفة طريقة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، اضغط هنا.

ومن الضروري الاستمرار في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمريض السكتة القلبية حتى تصل سيارة الإسعاف.

ولكن إذا كان متوفر لديك جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED، فلا حاجة للإنعاش القلبي الرئوي، لأنه أسرع وأكثر فعالية في إعادة تشغيل القلب.

وبعد إعادة تشغيل القلب، قد يعطي الطبيب مريض السكتة القلبية علاجًا بالأكسجين، لإمداد أعضاء جسده بكمية كافية منه خلال فترة التعافي.

علاوة على ذلك، قد يشمل علاج السكتة القلبية خفض درجة حرارة جسد المريض باستخدام بطانيات تبريد وأكياس ثلج، لمنع تلف الدماغ.

وفي بعض الحالات، قد يلجأ الطبيب إلى إخضاع مريض السكتة الدماغية إلى علاج الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO.ويعتمد هذا العلاج على ضخ دم المريض عبر رئة اصطناعية، لإزالة ثاني أكسيد الكربون منه وإمداد بالأكسجين قبل إعادته إلى جسده