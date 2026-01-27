هل تنميل اليد اليسرى له علاقة بالقلب؟

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 155

يشعر بعض الأشخاص بتنميل في اليد اليسرى بشكل مفاجئ، ما يثير القلق فورًا بشأن صحة القلب، خاصة مع انتشار الاعتقاد بأن أي ألم أو تنميل في الجانب الأيسر من الجسم قد يكون علامة على مشكلة قلبية، وهو ما يدفع للتساؤل:

هل تنميل اليد اليسرى له علاقة فعلًا بالقلب؟

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" حقيقة ارتباط تنميل اليد اليسرى بأمراض القلب، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل تنميل اليد اليسرى علامة على مرض في القلب؟

يوضح الدكتور شريف حسين أن تنميل اليد اليسرى ليس دائمًا دليلًا على وجود مشكلة في القلب، مؤكدًا أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن أسباب بسيطة تتعلق بالأعصاب أو العضلات، لكن في بعض الحالات قد يكون لها دلالة قلبية، خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى.

متى يكون تنميل اليد اليسرى له علاقة بالقلب؟

يشير استشاري القلب إلى أن الاشتباه في السبب القلبي يكون واردًا إذا جاء تنميل اليد اليسرى مصحوبًا بـ:ألم أو ضغط في الصدر.

ضيق في التنفس.

تعرق بارد مفاجئ.دوخة أو غثيان.انتشار الألم إلى الكتف أو الرقبة أو الفك.في هذه الحالة، قد يكون التنميل جزءًا من أعراض الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية، ويستلزم التدخل الطبي الفوري.

أسباب غير قلبية لتنميل اليد اليسرىيوضح شريف حسين أن أغلب حالات تنميل اليد اليسرى تكون لأسباب غير مرتبطة بالقلب، ومن أبرزها:

1- الضغط على الأعصابالجلوس أو النوم بوضعية خاطئة قد يسبب ضغطًا مؤقتًا على الأعصاب.

2- متلازمة النفق الرسغيضغط العصب المتوسط في الرسغ يؤدي إلى تنميل وخدر في اليد.

3- مشكلات فقرات الرقبةالانزلاق الغضروفي أو خشونة الفقرات قد يسبب تنميلًا يمتد إلى الذراع واليد.

4- نقص بعض الفيتاميناتمثل فيتامين B12، الذي يؤدي نقصه إلى تنميل الأطراف.

5- التوتر والقلقنوبات القلق قد تسبب أعراضًا جسدية تشبه الأعراض القلبية، ومنها التنميل.

متى يجب القلق واستشارة الطبيب؟

يؤكد استشاري أمراض القلب أن استشارة الطبيب تصبح ضرورية إذا كان تنميل اليد اليسرى:

متكررًا أو مستمرًا.

مصحوبًا بألم في الصدر أو ضيق تنفس.

يحدث مع مجهود بدني.

لدى أشخاص يعانون من عوامل خطر مثل الضغط، السكري، التدخين أو تاريخ مرضي قلبي