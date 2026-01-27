6 علامات تحذيرية لانسداد الأمعاء.. لا تتجاهلها

الثلاثاء 27 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تُعد اضطرابات الجهاز الهضمي من المشكلات الشائعة، إلا أن بعض الأعراض تتجاوز حدود عسر الهضم المعتاد، وقد تشير إلى حالة خطيرة تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا، من بينها انسداد الأمعاء، فإهمال هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، بينما يساهم الاكتشاف المبكر في إنقاذ المريض ومنع تطور الحالة.

ما العلامات التحذيرية لانسداد الأمعاء؟

ما هو انسداد الأمعاء؟

يحدث انسداد الأمعاء عندما تتعطل حركة الطعام والسوائل والغازات عبر الأمعاء بشكل جزئي أو كلي، سواء في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة.

وقد يكون السبب وجود عائق مادي، مثل الأورام أو الالتصاقات، أو خلل وظيفي يؤثر على حركة الأمعاء الطبيعية.

ومع استمرار الانسداد، يتراكم الضغط داخل الأمعاء، ما قد يؤدي إلى انقطاع التروية الدموية لجدار الأمعاء، أو حدوث ثقوب تسمح بتسرب البكتيريا إلى مجرى الدم، وهو ما قد يسبب التهابات خطيرة وتسممًا دمويًا.

هناك أعراضًا رئيسية تستدعي التوجه الفوري إلى الطبيب، أبرزها:

1- ألم شديد أو تقلصات في البطنيُعد الألم الحاد والمتزايد من أولى علامات انسداد الأمعاء، ويختلف عن آلام المعدة العادية في كونه مستمرًا ويتفاقم بمرور الوقت، ولا يتحسن بالراحة أو المسكنات المنزلية.

2- انتفاخ مستمر وتمدد في البطنيشير الانتفاخ الواضح والمستمر إلى احتباس الغازات والسوائل داخل الأمعاء، ما يجعل البطن مشدودة أو صلبة عند اللمس.

3- عدم القدرة على التبرز أو إخراج الغازاتفي حالات الانسداد الكامل، يتوقف التبرز تمامًا، بينما قد يظهر انسداد جزئي في صورة تبرز متقطع، وهو نمط قد يكون مضللًا ويؤخر التشخيص.

4- الغثيان أو القيء المتكرريحاول الجسم التخلص من المحتويات العالقة، ما يؤدي إلى قيء متكرر. وفي الحالات المتقدمة، قد يحتوي القيء على الصفراء أو مواد ذات رائحة كريهة، وهي علامة خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا.

5- ألم أو انتفاخ ملحوظ عند لمس البطن يبدو البطن منتفخًا ومؤلمًا، مع زيادة الإحساس بالضغط عند الفحص اليدوي.

6- علامات الجفافنتيجة القيء المستمر وقلة تناول السوائل، قد يعاني المريض من جفاف الفم، والعطش الشديد، وقلة التبول، والدوخة، والضعف العام.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بانسداد الأمعاء؟تشمل الفئات الأكثر عرضة لانسداد الأمعاء الأشخاص الذين خضعوا سابقًا لجراحات في البطن أو الحوض، بسبب احتمالية تكوّن التصاقات داخلية.كما تزداد الخطورة لدى مرضى الفتق، والأورام المعوية، وأمراض التهاب الأمعاء، إضافة إلى كبار السن ومن يعانون من اضطرابات هضمية مزمنة