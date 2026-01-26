طارق صالح يبحث مع رئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، لبحث آخر المستجدات العسكرية والترتيبات الميدانية.

وخلال اللقاء، قدّم الفريق بن عزيز إحاطة شاملة وضع من خلالها عضو مجلس القيادة في صورة المشهد الميداني، مستعرضًا مستويات الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات، والنجاحات التي تحققت في مسار التدريب والتأهيل العسكري.

واستعرض بن عزيز الجهود المبذولة لرفع كفاءة التنسيق العملياتي بين كافة الوحدات المرابطة في الميدان، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية استعدادًا للمعركة الفاصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني التخريبي.

وخلال اللقاء، أعرب طارق صالح عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في مختلف المواقع، مشددًا على أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادة العسكرية تتطلب أقصى درجات اليقظة والجاهزية.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن توحيد الجهود العسكرية وتماسك الجبهة الداخلية هما الصخرة التي ستتحطم عليها كافة الرهانات المعادية، مؤكدًا التزام مجلس القيادة بتذليل كافة الصعاب وتوفير الدعم اللازم للمقاتلين على مختلف جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية.