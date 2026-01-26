طارق صالح يبحث مع رئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة حملة اعتقالات حوثية تطال فلسطينيين في العاصمة صنعاء.. اتهامات بالتجسس بلا أدلة. الحوثيون يحرّمون الهواتف عن النساء ويجبرون الأهالي على التوقيع على وثيقة تقيد الحركة والتواصل أجهزة الأمن تنجح في إيقاف نزاعين قبليين في أبين وشبوة وتنجح في احتواء التصعيد رئيس الوزراء يؤكد المضي في توحيد القرار العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار بالمناطق المحررة رئيس الوزراء يتوعد: المشتقات النفطية تحت رقابة مشددة لضمان تشغيل قطاع الكهرباء والمنشآت الحيوية والمستشفيات والمطارات صرخة في اليوم العالمي للتعليم: ثلاثة ملايين طفل يمني خارج الدراسة، ومليشيا الحوثي تحوِّل المدارس إلى ثكنات وتزجّ بالأطفال إلى الجبهات عاجل.. تصريحات قوية لوزير الخارجية السعودي بشأن الخلاف مع الإمارات: خروج الإمارات الكامل من اليمن أمر أساسي لإستمرار علاقتها بالمملكة عاجل.. مصدر حكومي مسؤول يكشف آخر المستجدات بشأن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ومعايير الإختيار والموعد المتوقع لإعلانها مقرب من ''أبو علي الحضرمي'' يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن رجل الإمارات الأول في اليمن وليلة الهروب الكبير
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، لبحث آخر المستجدات العسكرية والترتيبات الميدانية.
وخلال اللقاء، قدّم الفريق بن عزيز إحاطة شاملة وضع من خلالها عضو مجلس القيادة في صورة المشهد الميداني، مستعرضًا مستويات الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات، والنجاحات التي تحققت في مسار التدريب والتأهيل العسكري.
واستعرض بن عزيز الجهود المبذولة لرفع كفاءة التنسيق العملياتي بين كافة الوحدات المرابطة في الميدان، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية استعدادًا للمعركة الفاصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني التخريبي.
وخلال اللقاء، أعرب طارق صالح عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في مختلف المواقع، مشددًا على أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادة العسكرية تتطلب أقصى درجات اليقظة والجاهزية.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن توحيد الجهود العسكرية وتماسك الجبهة الداخلية هما الصخرة التي ستتحطم عليها كافة الرهانات المعادية، مؤكدًا التزام مجلس القيادة بتذليل كافة الصعاب وتوفير الدعم اللازم للمقاتلين على مختلف جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية.