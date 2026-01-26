حملة اعتقالات حوثية تطال فلسطينيين في العاصمة صنعاء.. اتهامات بالتجسس بلا أدلة.

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت مصادر محلية ومنظمات حقوقية إن جماعة الحوثي الإرهابية نفذت حملة اعتقالات استهدفت عدداً من الفلسطينيين المقيمين في العاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتساؤلات بشأن تعامل الجماعة مع المدنيين.

وأضافت المصادر أن مسلحين تابعين لـجماعة الحوثي داهموا أحياء متفرقة في صنعاء واقتادوا عدداً من الفلسطينيين إلى أماكن احتجاز غير معلنة.

وبحسب المصادر، جرى اعتقال هؤلاء دون توجيه تهم رسمية أو إبلاغ عائلاتهم، ما يمثل خرقاً للضمانات القانونية الأساسية.

وقالت مصادر حقوقية إن بعض المحتجزين يعملون في منظمات مجتمع مدني، فيما ينشط آخرون في مجالي الإعلام والتعليم.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اتهموا المعتقلين بالتجسس لصالح إسرائيل، دون تقديم أدلة تدعم هذه الاتهامات.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تُجرى في مرافق احتجاز غير رسمية، في نمط من الاحتجاز التعسفي تقول منظمات حقوقية إنه شائع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن مثل هذه الإجراءات تزيد من المخاطر التي يواجهها المدنيون في تلك المناطق، وتثير تساؤلات حول التزام الجماعة بحماية حقوق السكان.