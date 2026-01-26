طارق صالح يبحث مع رئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة حملة اعتقالات حوثية تطال فلسطينيين في العاصمة صنعاء.. اتهامات بالتجسس بلا أدلة. الحوثيون يحرّمون الهواتف عن النساء ويجبرون الأهالي على التوقيع على وثيقة تقيد الحركة والتواصل أجهزة الأمن تنجح في إيقاف نزاعين قبليين في أبين وشبوة وتنجح في احتواء التصعيد رئيس الوزراء يؤكد المضي في توحيد القرار العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار بالمناطق المحررة رئيس الوزراء يتوعد: المشتقات النفطية تحت رقابة مشددة لضمان تشغيل قطاع الكهرباء والمنشآت الحيوية والمستشفيات والمطارات صرخة في اليوم العالمي للتعليم: ثلاثة ملايين طفل يمني خارج الدراسة، ومليشيا الحوثي تحوِّل المدارس إلى ثكنات وتزجّ بالأطفال إلى الجبهات عاجل.. تصريحات قوية لوزير الخارجية السعودي بشأن الخلاف مع الإمارات: خروج الإمارات الكامل من اليمن أمر أساسي لإستمرار علاقتها بالمملكة عاجل.. مصدر حكومي مسؤول يكشف آخر المستجدات بشأن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ومعايير الإختيار والموعد المتوقع لإعلانها مقرب من ''أبو علي الحضرمي'' يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن رجل الإمارات الأول في اليمن وليلة الهروب الكبير
قال سكان محليون إن جماعة الحوثي الإرهابية فرضت قيوداً مشددة على الأهالي في عزلة بني سُميع بمديرية شرعب الرونة، غرب محافظة تعز، شملت حظر استخدام الهواتف الذكية، ولا سيما على النساء، وفرض قيود على حركتهن ونشاطهن.
وأضاف السكان، في تصريحات لموقع مأرب برس، أن عناصر من جماعة الحوثي أجبرت الأهالي على التوقيع على وثيقة تجرّم استخدام النساء للهواتف الذكية، مبررة ذلك بما وصفته بـ«الحرب الناعمة».
وبحسب الأهالي، فإن قيادياً حوثياً يُدعى علي القرشي يقود هذه الإجراءات، التي شملت منع النساء من استخدام الهواتف الذكية، وحظر عمل الفتيات في المنظمات، وفرض قيود على تنقلهن باستخدام وسائل النقل العامة والخاصة.
وقال السكان إن الجماعة هددت من يرفض التوقيع على الوثيقة بالمحاسبة، وأبلغتهم بضرورة الالتزام التام بما ورد فيها.
وأثارت هذه القيود حالة من الغضب في المنطقة، حيث يعتمد كثير من السكان على وسائل الاتصال للتواصل مع أقاربهم العاملين خارج المديرية أو خارج البلاد، بحسب الأهالي.
ووصف مواطنون الإجراءات بأنها تمثل قمعاً وفرضاً لقيود غير مألوفة على المجتمع المحلي، في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من محافظة تعز أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة.