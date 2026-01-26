أجهزة الأمن تنجح في إيقاف نزاعين قبليين في أبين وشبوة وتنجح في احتواء التصعيد

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت الشرطة في محافظة أبين، جنوب اليمن، إنها أوقفت تبادلاً لإطلاق النار اندلع في مديرية مودية على خلفية خلاف على قطعة أرض، وأسفر عن إصابة شخص واحد.

وذكرت الشرطة أن الاشتباك وقع بين أهالي منطقتي عبادي وشرجان، وأسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً بطلق ناري في ساقه اليمنى، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن أسباب الحادثة تعود إلى خلافات على ملكية أرض تطورت إلى تبادل لإطلاق النار، في ظل انتشار السلاح وبطء الإجراءات القضائية، بحسب بيان الشرطة.

وفي حادث منفصل، قالت شرطة مديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة إن وساطات قبلية وجهوداً أمنية نجحت في إيقاف اشتباكات اندلعت بين طرفين من آل حيدان القبالي وآل عبد الله – حسين القبالي، على خلفية ثأر قبلي.

وأوضحت الشرطة أن الاشتباكات شملت استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، قبل أن تنجح الجهود القبلية والأمنية في احتواء الموقف، مشيرة إلى أن الإجراءات لمعالجة القضية لا تزال مستمرة.

وأكدت الشرطة أن اللجوء إلى القانون يمثل السبيل الأمثل لمعالجة قضايا الثأر وتداعياتها على المجتمع والأمن.