أجهزة الأمن تنجح في إيقاف نزاعين قبليين في أبين وشبوة وتنجح في احتواء التصعيد رئيس الوزراء يؤكد المضي في توحيد القرار العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار بالمناطق المحررة رئيس الوزراء يتوعد: المشتقات النفطية تحت رقابة مشددة لضمان تشغيل قطاع الكهرباء والمنشآت الحيوية والمستشفيات والمطارات صرخة في اليوم العالمي للتعليم: ثلاثة ملايين طفل يمني خارج الدراسة، ومليشيا الحوثي تحوِّل المدارس إلى ثكنات وتزجّ بالأطفال إلى الجبهات عاجل.. تصريحات قوية لوزير الخارجية السعودي بشأن الخلاف مع الإمارات: خروج الإمارات الكامل من اليمن أمر أساسي لإستمرار علاقتها بالمملكة عاجل.. مصدر حكومي مسؤول يكشف آخر المستجدات بشأن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ومعايير الإختيار والموعد المتوقع لإعلانها مقرب من ''أبو علي الحضرمي'' يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن رجل الإمارات الأول في اليمن وليلة الهروب الكبير حزب الإصلاح يحدد معيارين لا يمكن تجاوزهما لاختيار أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة هل اقتربت الضربة الأمريكية.. إيران تحذر دول المنطقة وتقول إن ردها سيكون شامل وحاسم (فيديو) ما حقيقة فرار سجناء خطيرين من السجن المركزي في المكلا؟
قالت الشرطة في محافظة أبين، جنوب اليمن، إنها أوقفت تبادلاً لإطلاق النار اندلع في مديرية مودية على خلفية خلاف على قطعة أرض، وأسفر عن إصابة شخص واحد.
وذكرت الشرطة أن الاشتباك وقع بين أهالي منطقتي عبادي وشرجان، وأسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً بطلق ناري في ساقه اليمنى، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت أن أسباب الحادثة تعود إلى خلافات على ملكية أرض تطورت إلى تبادل لإطلاق النار، في ظل انتشار السلاح وبطء الإجراءات القضائية، بحسب بيان الشرطة.
وفي حادث منفصل، قالت شرطة مديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة إن وساطات قبلية وجهوداً أمنية نجحت في إيقاف اشتباكات اندلعت بين طرفين من آل حيدان القبالي وآل عبد الله – حسين القبالي، على خلفية ثأر قبلي.
وأوضحت الشرطة أن الاشتباكات شملت استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، قبل أن تنجح الجهود القبلية والأمنية في احتواء الموقف، مشيرة إلى أن الإجراءات لمعالجة القضية لا تزال مستمرة.
وأكدت الشرطة أن اللجوء إلى القانون يمثل السبيل الأمثل لمعالجة قضايا الثأر وتداعياتها على المجتمع والأمن.