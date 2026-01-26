رئيس الوزراء يؤكد المضي في توحيد القرار العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار بالمناطق المحررة رئيس الوزراء يتوعد: المشتقات النفطية تحت رقابة مشددة لضمان تشغيل قطاع الكهرباء والمنشآت الحيوية والمستشفيات والمطارات صرخة في اليوم العالمي للتعليم: ثلاثة ملايين طفل يمني خارج الدراسة، ومليشيا الحوثي تحوِّل المدارس إلى ثكنات وتزجّ بالأطفال إلى الجبهات عاجل.. تصريحات قوية لوزير الخارجية السعودي بشأن الخلاف مع الإمارات: خروج الإمارات الكامل من اليمن أمر أساسي لإستمرار علاقتها بالمملكة عاجل.. مصدر حكومي مسؤول يكشف آخر المستجدات بشأن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ومعايير الإختيار والموعد المتوقع لإعلانها مقرب من ''أبو علي الحضرمي'' يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن رجل الإمارات الأول في اليمن وليلة الهروب الكبير حزب الإصلاح يحدد معيارين لا يمكن تجاوزهما لاختيار أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة هل اقتربت الضربة الأمريكية.. إيران تحذر دول المنطقة وتقول إن ردها سيكون شامل وحاسم (فيديو) ما حقيقة فرار سجناء خطيرين من السجن المركزي في المكلا؟ الإعلان رسميًا عن عدد وموعد الرحلات الجوية من مطاري المخا وسقطرى إلى مطار جدة السعودية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني مضيّ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في توحيد القرار العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن في المناطق المحررة.
جاء ذلك خلال استقباله، سفير جمهورية إيطاليا غير المقيم لدى اليمن، كارلو بالدوتشي، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية.
وأشاد رئيس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع اليمن وإيطاليا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي، ومشيراً إلى التطورات على المستوى الوطني والجهود الحكومية المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.