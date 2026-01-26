رئيس الوزراء يؤكد المضي في توحيد القرار العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار بالمناطق المحررة

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني مضيّ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في توحيد القرار العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن في المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال استقباله، سفير جمهورية إيطاليا غير المقيم لدى اليمن، كارلو بالدوتشي، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية.

وأشاد رئيس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع اليمن وإيطاليا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي، ومشيراً إلى التطورات على المستوى الوطني والجهود الحكومية المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.