رئيس الوزراء يتوعد: المشتقات النفطية تحت رقابة مشددة لضمان تشغيل قطاع الكهرباء والمنشآت الحيوية والمستشفيات والمطارات

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجه رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة، بتنفيذ آليات رقابة وحوكمة شاملة لضمان سلامة إجراءات وتوزيع واستخدام المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والمقدمة بمنحة كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وبقيمة 81.2 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تلاعب أو فساد أو استخدام خارج الأغراض المحددة لهذه المنحة المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وحمل القيادات الإدارية والفنية كامل المسؤولية عن سلامة استلام وتوزيع واستخدام المشتقات، وضمان وصولها الفعلي إلى محطات التوليد وتشغيلها بما ينعكس على استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين.

موجها بتفعيل الرقابة الميدانية اليومية، ورفع تقارير منتظمة وشفافة من قبل اللجنة الاشرافية عن حركة المشتقات النفطية من لحظة استلامها وحتى تشغيلها في المحطات، وبما يضمن تخفيف معاناة المواطنين وحصولهم على خدمة كهرباء مستقرة ومنتظمة.

وثمن دولة رئيس الوزراء، عالياً الدعم السخي والمتواصل من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتقديم هذه المنحة التي تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استقرار قطاع الكهرباء، وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين موثوقية الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمطارات والموانئ، فضلاً عن دورها في تحفيز التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.