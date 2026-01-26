صرخة في اليوم العالمي للتعليم: ثلاثة ملايين طفل يمني خارج الدراسة، ومليشيا الحوثي تحوِّل المدارس إلى ثكنات وتزجّ بالأطفال إلى الجبهات

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين من خطورة ما وصفته بتحويل العملية التعليمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى أداة للتطييف وعسكرة الأطفال، مؤكدة أن ملايين الطلاب باتوا مهددين بالحرمان من التعليم والتجنيد القسري، في ظل تجريف المناهج وقطع رواتب المعلمين.

وكشفت النقابة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتعليم اطلع عليه محرر مأرب برس" أن نحو 3 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة، وأكثر من 170 ألف معلم بلا رواتب منذ قرابة عشر سنوات، إلى جانب خروج ما يقارب 2,900 مدرسة عن الخدمة بعد تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح.

وأكدت أن المراكز الصيفية تحولت إلى معسكرات مغلقة يُدرَّب فيها الأطفال على استخدام السلاح، ويُلقَّنون أفكارًا تحريضية قبل الزج ببعضهم إلى جبهات القتال، معتبرة ذلك جريمة تستهدف الطفولة ومستقبل المجتمع.

كما لفتت إلى أن المعلمين يتعرضون لسياسات تجويع وإذلال ممنهجة رغم الجبايات المفروضة باسم دعم التعليم، بهدف إحلال عناصر موالية للجماعة وتنفيذ أجندات طائفية داخل المدارس.

وحذّرت نقابة المعلمين اليمنيين من تجريف المناهج الدراسية وتزييف الهوية الوطنية، داعية المجتمع الدولي إلى تصنيف تحريف المناهج كجريمة ضد الإنسانية، والضغط لوقف عسكرة المدارس وصرف رواتب المعلمين، ودعم بدائل تعليمية تحافظ على المنهج الوطني.