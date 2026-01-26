عاجل.. مصدر حكومي مسؤول يكشف آخر المستجدات بشأن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة ومعايير الإختيار والموعد المتوقع لإعلانها

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

أعلن مصدر حكومي مسؤول اليوم الإثنين، استمرار المشاورات المكثفة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، لتشكيل حكومة كفاءات جديدة، في ظل أنباء عن خلافات أجلت اعلان الحكومة.. متوقعا استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المصدر ان المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة، لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتستجيب لتطلعات المواطنين في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين الأداء العام.

وأوضح المصدر، لوكالة سبأ أن المشاورات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء، تتركز على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلًا يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز.

ولفت الى أن عملية الاختيار وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى الالتزام بالعمل المؤسسي، والقدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتخفيف معاناة المواطنين.

وشدد المصدر، على ان هذه المشاورات تأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ونجاح في عملية استلام المعسكرات والمساعي الجادة لتوحيد القرار العسكري والأمني، ما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، وتحمل أعباء المرحلة، والعمل بتنسيق عالٍ مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، وبما يعزز الاستقرار، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأشاد المصدر، بالدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وقيادته الشرعية، والذي شكّل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، انطلاقا من حرص المملكة على أداء الحكومة لمهامها بكفاءة وفاعلية، بما يخدم أمن اليمن والمنطقة.