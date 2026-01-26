حزب الإصلاح يحدد معيارين لا يمكن تجاوزهما لاختيار أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة هل اقتربت الضربة الأمريكية.. إيران تحذر دول المنطقة وتقول إن ردها سيكون شامل وحاسم (فيديو) ما حقيقة فرار سجناء خطيرين من السجن المركزي في المكلا؟ الإعلان رسميًا عن عدد وموعد الرحلات الجوية من مطاري المخا وسقطرى إلى مطار جدة السعودية تحركات أممية–يمنية جديدة لإخراج المعسكرات من عدن وإعادة تموضع القوات خارج المدينة الكويت تسحب الجنسية من حارس تاريخي لمنتخبها توترات إيرانية أمريكية تدفع النفط لمكاسب جديدة كوارث صحية يسببها التدخين.. ماذا يحدث لجهازك المناعي لجنة يمنية تكشف أدلة صادمة على انتهاكات جسيمة وسجون خارج القانون في ساحل حضرموت الذهب يحلّق ويتخطى 5020 دولار لأول مرة في التاريخ.. والفضة فوق الـ100 دولار
حذرت إيران مجدداً من أن أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة لا تستهدفها فقط بل ستنتشر إلى مناطق أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في إحاطة صحفية اليوم الاثنين إن بلاده " سترد على أي اعتداء عسكري برد يبعث على الندم".
وأشار إلى أن إيران "لا تزال تواجه حرباً هجينة شاملة، في استمرار للاعتداءات العسكرية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي".
وأضاف قائلاً إن التهديدات الإسرائيلية والأميركية "تواصلت بشكل يومي خلال الأشهر الأخيرة، لكن دول المنطقة تدرك جيدا أن انعدام الأمن ظاهرة معدية، وأن أهداف هذه الاضطرابات لن تقتصر على إيران وحدها" وفق تعبيره.
إلى ذلك، شدد على أن طهران "باتت اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى، وسترد على أي اعتداء محتمل برد شامل وحاسم يبعث على الندم".
أما عن تواصل وزير الخارجية عباس عراقجي مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فقال بقائي "لا صحة للأمر".
وعن قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فرأى المتحدث أنه سخيف، وستكون له تداعيات كثيرة، وسيرد عليه".
في حين أكد بقائي أن "ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط"، في إشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
أتت تلك التصريحات فيما وصلت مقاتلات ومعدات أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، تمهيداً لإجراء تمریناً للجاھزیة يستمر عدة أیام، وفق ما أوضحت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق اليوم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوح مراراً خلال الأسابيع الماضية بالخيار العسكري ضد إيران، قبل أن يعود ويخفف حدة تصريحاته، "بعد إيقاف السلطات الإيرانية عمليات الإعدام بحق محتجين"، وفق قوله.