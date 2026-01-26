هل اقتربت الضربة الأمريكية.. إيران تحذر دول المنطقة وتقول إن ردها سيكون شامل وحاسم

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حذرت إيران مجدداً من أن أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة لا تستهدفها فقط بل ستنتشر إلى مناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في إحاطة صحفية اليوم الاثنين إن بلاده " سترد على أي اعتداء عسكري برد يبعث على الندم".

وأشار إلى أن إيران "لا تزال تواجه حرباً هجينة شاملة، في استمرار للاعتداءات العسكرية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي".

وأضاف قائلاً إن التهديدات الإسرائيلية والأميركية "تواصلت بشكل يومي خلال الأشهر الأخيرة، لكن دول المنطقة تدرك جيدا أن انعدام الأمن ظاهرة معدية، وأن أهداف هذه الاضطرابات لن تقتصر على إيران وحدها" وفق تعبيره.

إلى ذلك، شدد على أن طهران "باتت اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى، وسترد على أي اعتداء محتمل برد شامل وحاسم يبعث على الندم".

أما عن تواصل وزير الخارجية عباس عراقجي مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فقال بقائي "لا صحة للأمر".

وعن قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فرأى المتحدث أنه سخيف، وستكون له تداعيات كثيرة، وسيرد عليه".

في حين أكد بقائي أن "ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط"، في إشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

أتت تلك التصريحات فيما وصلت مقاتلات ومعدات أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، تمهيداً لإجراء تمریناً للجاھزیة يستمر عدة أیام، وفق ما أوضحت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق اليوم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوح مراراً خلال الأسابيع الماضية بالخيار العسكري ضد إيران، قبل أن يعود ويخفف حدة تصريحاته، "بعد إيقاف السلطات الإيرانية عمليات الإعدام بحق محتجين"، وفق قوله.