(فيديو) ما حقيقة فرار سجناء خطيرين من السجن المركزي في المكلا؟

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

عدد القراءات 291

نفى رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج، اليوم الاثنين، فرار سجناء من السجن المركزي بالمكلا.

وأوضح أن حادثة السجن المركزي بالمكلا سببها أعمال شغب لنزلاء محكومين بقضايا جنائية خطيرة.

كما بين أن الحادثة في السجن المركزي بالمكلا أسفرت عن إصابات في صفوف النزلاء وأفراد الأمن.

وأمس الأحد، نفى أمن حضرموت صحة ما جرى تداوله بشأن وقوع هجوم مسلح أو اقتحام للسجن المركزي في مدينة المكلا، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية عن الصحة.

وأوضح أمن حضرموت أن ما حدث اقتصر على شغب محدود نفذه عدد من السجناء المحكومين بقضايا جنائية جسيمة، على خلفية رفضهم دخول العنابر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الموقف بسرعة.

وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، دون تسجيل أي تطورات أمنية خارج إطار الحادثة.