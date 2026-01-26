حزب الإصلاح يحدد معيارين لا يمكن تجاوزهما لاختيار أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة هل اقتربت الضربة الأمريكية.. إيران تحذر دول المنطقة وتقول إن ردها سيكون شامل وحاسم (فيديو) ما حقيقة فرار سجناء خطيرين من السجن المركزي في المكلا؟ الإعلان رسميًا عن عدد وموعد الرحلات الجوية من مطاري المخا وسقطرى إلى مطار جدة السعودية تحركات أممية–يمنية جديدة لإخراج المعسكرات من عدن وإعادة تموضع القوات خارج المدينة الكويت تسحب الجنسية من حارس تاريخي لمنتخبها توترات إيرانية أمريكية تدفع النفط لمكاسب جديدة كوارث صحية يسببها التدخين.. ماذا يحدث لجهازك المناعي لجنة يمنية تكشف أدلة صادمة على انتهاكات جسيمة وسجون خارج القانون في ساحل حضرموت الذهب يحلّق ويتخطى 5020 دولار لأول مرة في التاريخ.. والفضة فوق الـ100 دولار
نفى رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج، اليوم الاثنين، فرار سجناء من السجن المركزي بالمكلا.
وأوضح أن حادثة السجن المركزي بالمكلا سببها أعمال شغب لنزلاء محكومين بقضايا جنائية خطيرة.
كما بين أن الحادثة في السجن المركزي بالمكلا أسفرت عن إصابات في صفوف النزلاء وأفراد الأمن.
وأمس الأحد، نفى أمن حضرموت صحة ما جرى تداوله بشأن وقوع هجوم مسلح أو اقتحام للسجن المركزي في مدينة المكلا، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية عن الصحة.
وأوضح أمن حضرموت أن ما حدث اقتصر على شغب محدود نفذه عدد من السجناء المحكومين بقضايا جنائية جسيمة، على خلفية رفضهم دخول العنابر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الموقف بسرعة.
وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، دون تسجيل أي تطورات أمنية خارج إطار الحادثة.