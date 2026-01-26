الإعلان رسميًا عن عدد وموعد الرحلات الجوية من مطاري المخا وسقطرى إلى مطار جدة السعودية

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بدء تدشين رحلاتها الجوية من مطاري المخا وسقطرى الدوليين إلى مطار جدة الدولي في المملكة العربية السعودية، مطلع فبراير القادم، ضمن خططها التطويرية والتوسعية للتخفيف من معاناة المسافرين.

وقال نائب مدير عام الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية، محسن حيدرة، تدشين تشغيل الرحلات الدولية من مطار المخا إلى مطار جدة سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق الأول من فبراير المقبل، وستكون الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً يومي (الأحد والأربعاء)".

وأضاف حيدرة " سيتم تدشين الرحلات ما بين مطاري سقطرى وجدة، إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ ٣ من فبراير المقبل، وستكون الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً يومي (الاثنين والثلاثاء)".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية والتوسعية للناقل الوطني (اليمنية)، بقيادة رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود، في إطار تعزيز شبكة الرحلات الجوية للشركة، وربط المحافظات اليمنية بالمطارات الإقليمية، بما يسهم في تيسير حركة السفر ودعم النشاط الاقتصادي والخدمي، وتخفيف معاناة المسافرين، وتسهيل تنقلهم، وتقديم أفضل الخدمات.