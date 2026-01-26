توترات إيرانية أمريكية تدفع النفط لمكاسب جديدة

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 164

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، حيث أبقت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين في حالة من القلق والترقب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينيتش.

وزاد سعر خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.

وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير الجاري.

ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها أسطول يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، حيث طلب من طهران عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن إيران ستتعامل مع أي هجوم كحرب شاملة ضدنا.

وقال المحلل في شركة "آي جي" توني سيكامور: "أدى إعلان الرئيس ترامب عن إبحار أسطول أمريكي نحو إيران إلى إشعال المخاوف من تعطل الإمدادات، مما أضاف علاوة مخاطرة إلى أسعار الخام ودعم توجهات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع هذا الصباح