آخر الاخبار

كوارث صحية يسببها التدخين.. ماذا يحدث لجهازك المناعي لجنة يمنية تكشف أدلة صادمة على انتهاكات جسيمة وسجون خارج القانون في ساحل حضرموت الذهب يحلّق ويتخطى 5020 دولار لأول مرة في التاريخ.. والفضة فوق الـ100 دولار ضعف الانتصاب.. إنذار مبكر لأمراض القلب لا يجب تجاهلها التغذية بعد سن الخمسين- 5 أطعمة مضادة للالتهابات مفيدة للرجال فحص الكبد في المنزل- 8 طرق للاطمئنان على صحته توكل كرمان: صراع وجودي بين السعودية والإمارات يحدد مستقبل المنطقة وتحركات الرياض أربكت ابوظبي وقد تغيّر موازين القوى الإقليمية أتلتيكو يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المربع الذهبي مطالب أممية بتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين: سجون سرية إماراتية في اليمن تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين

كوارث صحية يسببها التدخين.. ماذا يحدث لجهازك المناعي

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 164

 

التدخين من العادات السلبية التي يتبعها بعض الأشخاص دون الانتباه إلى حجم المخاطر الصحية التي تلحق بكافة أعضاء الجسم بما في ذلك الجهاز المناعي والتنفسي في الكثير من الأحيان، مما يستوجب ضرورة الابتعاد عنه تمامًا.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي مدى تأثير التدخين على الجهاز المناعي وحساسية الأنف وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

ما هي الآثار الجانبية التي تظهر على المدخنين؟يوجد العديد من الأعراض التي تظهر على المدخنين حيث تتضح في:

  • السعال.- العطس.- دموع العين.- الحساسية.هل التدخين سبب رئيسي للحساسية؟كشفت نتائج بعض الدراسات أن التدخين يمكن أن يثير أعراض الحساسية ويمكن أن يسبب الإصابة أيضًا ظهور بعض أنواع الحساسية حتى وإن كان التدخين سلبي أو عند التدخين خلال فترة الحمل، حيث تظهر الأعراض في الثلاثة شهور الأولى من الحمل.
  • ما هو علاج الآثار الجانبية للتدخين؟
  • يمكن علاج حساسية منتجات التبغ بنفس طريقة علاج أنواع الحساسية الأخرى، حيث تتضح في:
  • - الأدوية.- تجنب مسببات الحساسية.- التوقف عن التدخين تمامًا.- الابتعاد عن التدخين السلبي.- مزيلات الاحتقان.- ارتداء كمامة طبية في حالة التعرض للتدخين السلبي.- اتباع نظام غذائي مناسب.- ممارسة الرياضة باستمرار.- الحصول على قسط كافي من النوم.
  • هل التدخين يزيد أعراض الحساسية؟
  • أوضح الدكتور أحمد سلامة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن التدخين لا يمكن اعتباره أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالحساسية، ولكن يتسبب التدخين في تهيج الأغشية المخاطية سواء في الأنف أو الصدر، مما يتسبب في ظهور أعراض تشبه الحساسية، وبالتالي فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض. 
إقراء أيضاً
ضعف الانتصاب.. إنذار مبكر لأمراض القلب لا يجب تجاهلها
التغذية بعد سن الخمسين- 5 أطعمة مضادة للالتهابات مفيدة للرجال
فحص الكبد في المنزل- 8 طرق للاطمئنان على صحته
تظهر على القدم.. 5 علامات تشير إلى مشاكل خفية في القلب
ضغط الدم المتقلب – طبيب يوضح أسباب التغير المستمركتب
5 أعشاب مهدئة للمعدة والقولون – عليك تجربتها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول