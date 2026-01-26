كوارث صحية يسببها التدخين.. ماذا يحدث لجهازك المناعي لجنة يمنية تكشف أدلة صادمة على انتهاكات جسيمة وسجون خارج القانون في ساحل حضرموت الذهب يحلّق ويتخطى 5020 دولار لأول مرة في التاريخ.. والفضة فوق الـ100 دولار ضعف الانتصاب.. إنذار مبكر لأمراض القلب لا يجب تجاهلها التغذية بعد سن الخمسين- 5 أطعمة مضادة للالتهابات مفيدة للرجال فحص الكبد في المنزل- 8 طرق للاطمئنان على صحته توكل كرمان: صراع وجودي بين السعودية والإمارات يحدد مستقبل المنطقة وتحركات الرياض أربكت ابوظبي وقد تغيّر موازين القوى الإقليمية أتلتيكو يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المربع الذهبي مطالب أممية بتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين: سجون سرية إماراتية في اليمن تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين
التدخين من العادات السلبية التي يتبعها بعض الأشخاص دون الانتباه إلى حجم المخاطر الصحية التي تلحق بكافة أعضاء الجسم بما في ذلك الجهاز المناعي والتنفسي في الكثير من الأحيان، مما يستوجب ضرورة الابتعاد عنه تمامًا.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي مدى تأثير التدخين على الجهاز المناعي وحساسية الأنف وفقًا لما ذكره موقع "healthline".
ما هي الآثار الجانبية التي تظهر على المدخنين؟يوجد العديد من الأعراض التي تظهر على المدخنين حيث تتضح في: