الذهب يحلّق ويتخطى 5020 دولار لأول مرة في التاريخ.. والفضة فوق الـ100 دولار

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزاً مستوى 5000 دولار للأونصة، في مطلع تداولات الاثنين 26 يناير/ كانون الثاني، مواصلاً ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات ‌الجيوسياسية.

وأدى تصاعد ​الخلاف بين ‌الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا ‌العام ⁠وسط توقعات بمزيد من حالة عدم ⁠اليقين المالي والجيوسياسي.

كما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كندا بفرض تعريفات 100% إذا استمرت في التقارب التجاري مع الصين، ووصف كندا بأنه ولاية أميركية، ومارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، بأنه عمدة كندا.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% في عام ⁠2025، مدعوماً بتخفيف ​السياسة النقدية الأميركية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية،​مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر/ كانون الأول، وتدفقات قياسية في صناديق ‌الاستثمار المتداولة في ‌البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار ‌للأونصة بمتوسط 5375 دولاراً".

في سوقٍ يعجّ بالاضطرابات الجيوسياسية، من فنزويلا وإيران إلى غرينلاند والتوترات الأميركية الأوروبية، لا تزال المعادن تهيمن على النقاش، ولعلّ أبرزها الذهب.

ويراقب المستثمرون أسعار الفضة التي سجلت مستوى تاريخياً فوق الـ100 دولار.

ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 8% الأسبوع الماضي، متجاوزاً 4900 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ يوم الخميس، ما دفع غولدمان ساكس إلى رفع توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 5400 دولار.

إلى ذلك، واصلت الفضة ارتفاعها أيضاً مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الآمنة، ما دفع سعر المعدن الأبيض إلى تجاوز 100 دولار للأونصة يوم الاثنين.

أما البلاتين، وهو أداة لتنويع محافظ الأصول القيّمة، فقد ارتفع، مثل الفضة، بأكثر من 30% هذا العام.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.52% ليصل إلى 105.54 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.03% ليصل إلى 2766.30 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.31% ليصل إلى 2016.25 دولاراً للأونصة.

مع مشاهدة الأسواق لوصول سعر الذهب إلى مستوى 5000 دولار، وهو مستوى كان يُعتبر مستحيلاً في السابق، رفع بنك أوف أميركا توقعاته لسعر الذهب على المدى القريب إلى 6000 دولار للأونصة، وهو أعلى توقع سعري للمعدن الأصفر من بين جميع المؤسسات الكبرى.

وكتب المحلل مايكل هارتنيت من بنك أوف أميركا في مذكرة لعملائه: "لا يُمكن الاستدلال على المستقبل من خلال التاريخ، ولكن متوسط ​​قفزة الذهب خلال أربع دورات صعودية بلغت حوالي 300% في 43 شهراً، ما يعني وصول سعر الذهب إلى 6000 دولار بحلول الربيع".

وتشير التوقعات إلى أن سعر الذهب سيصل إلى 6000 دولار للأونصة بحلول الربيع، ما سيجعله أعلى بنسبة تزيد عن 20% من أعلى مستوياته التاريخية الحالية