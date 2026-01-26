الذهب يحلّق ويتخطى 5020 دولار لأول مرة في التاريخ.. والفضة فوق الـ100 دولار ضعف الانتصاب.. إنذار مبكر لأمراض القلب لا يجب تجاهلها التغذية بعد سن الخمسين- 5 أطعمة مضادة للالتهابات مفيدة للرجال فحص الكبد في المنزل- 8 طرق للاطمئنان على صحته توكل كرمان: صراع وجودي بين السعودية والإمارات يحدد مستقبل المنطقة وتحركات الرياض أربكت ابوظبي وقد تغيّر موازين القوى الإقليمية أتلتيكو يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المربع الذهبي مطالب أممية بتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين: سجون سرية إماراتية في اليمن تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين قوات درع الوطن تسيطر على بوابات عدن… نهاية عقد من الانتهاكات عند نقاط العلم والرباط الأرصاد اليمنية تحذّر من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وصباحاً
لا يقتصر ضعف الانتصاب على كونه مشكلة جنسية أو عارضًا مؤقتًا مرتبطًا بالتقدم في العمر أو الضغوط النفسية، بل قد يكون مؤشرًا مبكرًا وخطيرًا على وجود أمراض بالقلب والأوعية الدموية، وفق ما يؤكده خبراء الصحة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، لماذا يُعد ضعف الانتصاب علامة تحذير مبكرة لأمراض القلب؟
وفقًا لـ"onlymyhealth".
تدفق الدم.. الرابط الخفي بين القلب والانتصاب
تعتمد عملية الانتصاب بشكل أساسي على تدفق الدم السليم عبر الأوعية الدموية، كما أن الشرايين المغذية للقضيب أصغر وأكثر حساسية من الشرايين التاجية التي تغذي القلب، ما يجعلها أول من يتأثر عند حدوث خلل في الجهاز الوعائي.
وأي تلف أو ضيق في الأوعية الدموية يظهر أولًا في الشرايين القضيبية، وقد يلاحظ الرجل صعوبات في الانتصاب قبل 3 إلى 5 سنوات من تشخيص أمراض القلب أو ظهور آلام الصدر والتعب.
وبسبب سرعة تأثر هذه الأوعية بتصلب الشرايين وتراكم اللويحات الدهنية، يُعد ضعف الانتصاب بمثابة جرس إنذار مبكر لمشكلات الدورة الدموية.
يرتبط ضعف الانتصاب وأمراض القلب بمجموعة واحدة من عوامل الخطر، تشمل:
ماذا يحدث عند تجاهل الأعراض؟
يمثل الحرج المجتمعي والصمت المحيط بضعف الانتصاب أحد أكبر العوائق أمام التشخيص المبكر لأمراض القلب، إذ يعزو كثير من الرجال المشكلة إلى الإرهاق أو التقدم في العمر.
ويُنصح الرجال، خاصة في الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بعدم تجاهل أي خلل مستمر في الانتصاب، واللجوء إلى فحص طبي شامل يشمل قياس ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، وتقييم نمط الحياة.
حسين صحة القلب ينعكس غالبًا بشكل مباشر على تحسين الأداء الجنسي، كما أن ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، وضبط الوزن، والإقلاع عن التدخين، وتقليل التوتر، تمثل أسسًا علاجية حقيقية.
وتُظهر الدراسات أن الرجال الذين يسيطرون على عوامل خطر أمراض القلب يحققون تحسنًا ملحوظًا في الوظيفة الجنسية، مشددًا على أن تغيير نمط الحياة ليس وقاية فقط، بل علاج فعّال شامل للجسم كله