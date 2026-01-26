التغذية بعد سن الخمسين- 5 أطعمة مضادة للالتهابات مفيدة للرجال

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ماذا يحتاج الرجل بعد سن الخمسين؟

من الضروري أن تكون وجباته اليومية تحتوي على الأطعمة المضادة للالتهابات.

ما هو الأكل الصحي بعد سن الخمسين للرجال؟

1- الأسماك الدهنيةتمثل الأسماك الدهنية أهمية كبيرة لصحة الرجال بعد سن الخمسين، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناول المأكولات البحرية مرتين أسبوعيًا.

كما توفر أحماض أوميجا 3 للرجال بعد سن الخمسين حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان والخرف والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

2- التوتيتميز التوت بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، الذي يساعد على تقليل الالتهابات وخفض الكوليسترول الضار بالدم.كما يمد التوت الجسم بجرعة عالية من الألياف الغذائية، التي عادةً ما يفتقدها كبار السن من الرجال.

3- الفاصوليايجب على الرجال بعد سن الخمسين الاهتمام بتناول الفاصوليا، لاحتوائها على مركبات نباتية، تساعد بدورها على تقليل الالتهابات بالجسم.

علاوة على ذلك، تحتوي الفاصوليا على ألياف غذائية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

كما تقدم الفاصوليا للرجال جرعة عالية من البروتين النباتي، وتحسن التنوع البكتيري في الأمعاء، وتحد من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى فعاليتها في إنقاص الوزن.

4- الخضراوات الصليبيةمن أفضل الأطعمة للرجال بعد سن الخمسين، لاحتوائها على عناصر غذائية تقلل الالتهابات بالجسم، مثل مركبات الفلافونويد.

وثبت أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والركنب، يخفض من خطر إصابة الرجال بسرطان القولون والبروستاتا.

5- الشوفانأمراض القلب بعد سن الخمسين يمكن للرجال الوقاية منها عن طريق تناول الشوفان، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان في الماء، تساعد أيضًا على ضبط سكر الدم، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز صحة الأمعاء عن طريق زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تغذي الميكروبيوم المعوي وتمنع الإصابة بسرطان القولون.

كما يمد الشوفان الرجال بمركبات مضادة للالتهابات، مثل الأفينانثراميدات، التي تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي بالجسم