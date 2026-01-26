فحص الكبد في المنزل- 8 طرق للاطمئنان على صحته

الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 131

كيف أفحص كبدي بنفسي؟

سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة كيفية اختبار الكبد في المنزل بسهولة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيفية اختبار الكبد في المنزل. وفقًا لموقع "Times of india".

1- اختبار اللون

احرص يوميًا على فحص وجهك وبياض عينيك أمام المرآة، فإذا لم يكن لونهما يميل إلى الأصفر، فهذا دليل على سلامة كبدك، لأن الكبد المريض يؤدي إلى اصفرار الوجه والعين، لعدم قدرته على تنقية الجسم من مادة البيليروبين، التي تنتج عن عملية تكسير كريات الدم الحمراء.

2- اختبار النشاط

إذا كان نشاطك على مدار اليوم مستقرًا، فهذا مؤشر إيجابي على أن كبدك خالٍ من الأمراض، لأن التعب من الأعراض التي تدل على مرض الكبد، خاصةً إذا كان الإرهاق لا يتحسن بالخلود للراحة أو النوم.والجدير بالذكر أن الكبد مسئول عن استقلاب الطاقة، إذ يقوم بإطلاق الجلوكوز المخزن به حسب حاجة الجسم، للحفاظ على توازن نشاطه.

3- اختبار البطن

يقع الكبد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، فإذا لم يسبق لك الشعور بألم خفيف أو حاد في هذا المكان بالمعدة، فهذا يعني أن كبدك سليم.

علاوة على ذلك، هناك شيء آخر يرتبط بالبطن، يمكن الاستدلال منه على سلامة الكبد وهو الانتفاخ، فإذا لم تكن تعاني منه، فأعلم أن كبدك في أفضل أحوال، لأن الكبد المريض يسبب حالة تدعى الاستسقاء، أي تراكم السوائل في المعدة.

4- اختبار المرحاض

قبل سحب السيفون بعد التبزر، ألقٍ نظرة على برازك، إذا كان لونه بنيًا، فهذا دليل على سلامة كبدك، لأن البراز الشاحب يعني أن هناك انسدادًا في الجهاز الصفراوي خارج الكبد أو داخله.

لا تنس أيضًا فحص بولك بعد التبول، لأن الكبد المريض لا يؤدي إلى شحوب البراز فقط، بل يسبب أيضًا البول الداكن.

وإذا تعرضت للقيء فجأة، ووجدت دمًا في المرحاض، عليك الذهاب للطبيب، لأن خروج الدم مع الاستفراغ يدل على توسع الأوردة في المريء بسبب أمراض الكبد المزمنة المصحوبة بارتفاع ضغط البابي.

5- اختبار الجلد

اختبار الكبد في المنزل يستوجب أن تكون أكثر اهتمامًا بفحص بشرتك، لأن كبدك إذا كان مريضًا، ستظهر كدمات على جلدك، مصحوبة بنزيف متكرر من الأنف أو اللثة.

ويسبب مرض الكبد الكدمات والنزيف، لعدم قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد على تخثر الدم.

6- اختبار الأطراف

من السهل الاطمئنان على سلامة كبدك عن طريق أطرافك، فإذا لم تكن تشعر بحكة في راحتي اليدين أو باطن القدمين، فهذا مؤشر إيجابي على أن الكبد ينقي الجسم من السموم، بما في ذلك أملاح الصفراء، بشكل فعال.

وهناك علامة أخرى يجب البحث عنها عند فحص أطرافك وهي التورم، فإذا لم تكن تعاني من انتفاخ في قدميك أو كاحليك، فهذا يدل على أن كبدك ينتج ما يكفي الألبومين، وهو بروتين ينظم السوائل بالجسم.

7- اختبار الملابسإذا شعرت بأنك ملابسك صارت ضيقة أو واسعة على جسدك، فمن الممكن أن يكون كبدك مريضًا، لأن أمراض الكبد تسبب تقلبات في الوزن عن طريق:

-اضطراب عملية التمثيل الغذائي.-تقليل قدرة الجسم على معالجة العناصر الغذائية.-زيادة احتباس السوائل بالجسم.-فقدان الكتلة العضلية.

8- اختبار الذاكرةإذا شعرت بأنك تنسى بشكل متكرر وتواجه صعوبة كبيرة في التركيز وتعاني من مشاكل في النوم، عليك استشارة الطبيب فورًا، لأن أمراض الكبد تسبب اعتلالًا في وظائف الدماغ، مما يسبب التشوش الذهني