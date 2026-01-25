توكل كرمان: صراع وجودي بين السعودية والإمارات يحدد مستقبل المنطقة وتحركات الرياض أربكت ابوظبي وقد تغيّر موازين القوى الإقليمية أتلتيكو يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المربع الذهبي مطالب أممية بتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين: سجون سرية إماراتية في اليمن تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين قوات درع الوطن تسيطر على بوابات عدن… نهاية عقد من الانتهاكات عند نقاط العلم والرباط الأرصاد اليمنية تحذّر من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وصباحاً أول موقف رئاسي واضح حول تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. ماذا قال العليمي؟ بورنموث يصعق الريدز بهدف قاتل ويعمّق جراح بطل البريميرليغ رغم الحرب في السودان… لاجئون يمنيون يواصلون البقاء وسط المخاطر بترومسيلة: تدشين منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء بتمويل سعودي
حقق أتلتيكو مدريد فوزا مريحا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.
تقدم أتلتيكو في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم النرويجي المتألق، ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 22 من المباراة التي أقيمت على ملعب “الرياض أرينا” في العاصمة مدريد.
وفي الشوط الثاني، عزز أتلتيكو تفوقه بهدف ذاتي سجله ديفيد لوبيز لاعب مايوركا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.
واختتم تياغو ألمادا ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 87.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليعوض كبوة التعادل أمام جالطة سراي التركي بنتيجة 1 / 1 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.
وترتفع معنويات أتلتيكو بهذا الفوز قبل مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري بدوري الأبطال عندما يواجه بودو جليمت النرويجي، الأربعاء المقبل.
أما مايوركا فقد تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما تلقى خسارته العاشرة في الدوري.