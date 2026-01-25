أتلتيكو يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المربع الذهبي

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 198

حقق أتلتيكو مدريد فوزا مريحا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم أتلتيكو في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم النرويجي المتألق، ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 22 من المباراة التي أقيمت على ملعب “الرياض أرينا” في العاصمة مدريد.

وفي الشوط الثاني، عزز أتلتيكو تفوقه بهدف ذاتي سجله ديفيد لوبيز لاعب مايوركا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.

واختتم تياغو ألمادا ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 87.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليعوض كبوة التعادل أمام جالطة سراي التركي بنتيجة 1 / 1 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وترتفع معنويات أتلتيكو بهذا الفوز قبل مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري بدوري الأبطال عندما يواجه بودو جليمت النرويجي، الأربعاء المقبل.

أما مايوركا فقد تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما تلقى خسارته العاشرة في الدوري.