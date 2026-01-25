قوات درع الوطن تسيطر على بوابات عدن… نهاية عقد من الانتهاكات عند نقاط العلم والرباط

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تسلمت قوات درع الوطن الحكومية، اليوم الأحد، النقاط الأمنية في المنافذ الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر مطلعة، إن قوات درع الوطن، تسلمت نقاط العلم شرقي عدن باتجاه أبين، ونقطة الرباط المدخل الشمالي للمدينة باتجاه لحج وتعز، كما تسلمت نقطة راس عمران الساحلية البوابة الغربية الساحلية للمدينة، ونقاط أمنية أخرى.

وتعمل القوات الحكومية منذ وصولها عدن مطلع الشهر الجاري، على خطة جديدة لتثبيت الأمن، وإعادة تنظيم القوات ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، وإعادة هيكلة القوات والتشكيلات العسكرية، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

واشتهرت نقاط العلم والرباط على مدى العشر السنوات الماضية بانتهاكات مناطقية ممنهجة بحق المسافرين، كان آخرها مطلع الشهر الجاري، عندما حذر الرئيس رشاد العليمي في 4 يناير تلك النقاط من تلك الجرائم.