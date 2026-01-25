اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين قوات درع الوطن تسيطر على بوابات عدن… نهاية عقد من الانتهاكات عند نقاط العلم والرباط الأرصاد اليمنية تحذّر من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وصباحاً أول موقف رئاسي واضح حول تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. مادا قال العليمي؟ بورنموث يصعق الريدز بهدف قاتل ويعمّق جراح بطل البريميرليغ رغم الحرب في السودان… لاجئون يمنيون يواصلون البقاء وسط المخاطر بترومسيلة: تدشين منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء بتمويل سعودي ترامب يكشف عن سلاح سري اُستخدم في عملية اعتقال رئيس فنزويلا علوي الباشا ينتقد تجاهل سيادة اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي «الإماراتي» محمد المياحي ويطالبه بتعديلها أول تحرك رسمي لعضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي.. ماذا قال عن الجنوب والحوثيين ومكافحة الإرهاب؟
تسلمت قوات درع الوطن الحكومية، اليوم الأحد، النقاط الأمنية في المنافذ الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر مطلعة، إن قوات درع الوطن، تسلمت نقاط العلم شرقي عدن باتجاه أبين، ونقطة الرباط المدخل الشمالي للمدينة باتجاه لحج وتعز، كما تسلمت نقطة راس عمران الساحلية البوابة الغربية الساحلية للمدينة، ونقاط أمنية أخرى.
وتعمل القوات الحكومية منذ وصولها عدن مطلع الشهر الجاري، على خطة جديدة لتثبيت الأمن، وإعادة تنظيم القوات ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، وإعادة هيكلة القوات والتشكيلات العسكرية، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.
واشتهرت نقاط العلم والرباط على مدى العشر السنوات الماضية بانتهاكات مناطقية ممنهجة بحق المسافرين، كان آخرها مطلع الشهر الجاري، عندما حذر الرئيس رشاد العليمي في 4 يناير تلك النقاط من تلك الجرائم.