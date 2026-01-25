الأرصاد اليمنية تحذّر من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وصباحاً

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئياً - معتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، وتكون الرياح نشطة على السواحل الغربية وباب المندب.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، ، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو - بارد جداً أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الغربية، فيما يكون بارد إلى بارد نسبياً على المرتفعات الجنوبية والهضاب الداخلية، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو - معتدل نهاراً - بارد أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 23 - المكلا 28 / 21 - الحديدة 29 / 23 - سقطرى 30 / 20 - المخا 29 / 23 - الغيضة 28 / 17 - زنجبار 29 / 22 - لحج 29 / 21 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 28 / 12 - مأرب 28 / 11 - عتق 27 / 13 - بيحان 25 / 13 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 24 / 04 - تعز 25 / 13 - ذمار 23 / 03 - الضالع 24 / 08 - إب 25 / 09 - البيضاء 25 / 04 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال من الانخفاض في درجات الحرارة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر .. مقترحاً بأخذ الاحتياطات اللازمة .. كما حذّر المركز، المزارعين ومربي المواشي والنحالين من الانخفاض في درجة الحرارة .. مقترحاً عليهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة مرتادي البحر والصيادين في السواحل الجنوبية والغربية وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر وشدة الرياح.