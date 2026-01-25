أول موقف رئاسي واضح حول تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. مادا قال العليمي؟

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 284

أعلن عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد، موقفه من التشكيل المرتفب لحكومة الدكتور شائع الزنداني، المكلف بتشكيل حكومة يمنية جديدة.

وقال عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي ''إن الأولوية الوطنية تفرض تشكيل حكومة ''كفاءات'' وطنية بعيداً عن المحاصصة''.

ووفق العليمي فحكومة الكفاءات ستكون قادرة على تحمل مسؤولية مواجهة التحديات الراهنة تمهيدا لمعركة وطنية جامعة تتجه نحو استعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل ترابها.

وخلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل اعلام يمنية معلومات عن خلافات أجلت اعلان الحكومة برئاسة الزنداني الذي اجتمع مع قادة الأحزاب السياسية.

ويتجه الزنداني، لتشكيل حكومة جديدة لا تخضع للتقسيم أو المحاصصة السياسية، كما الحكومات السابقة، لكن الأحزاب تقول إنه لا يمكن تشكيل حكومة من دونها.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يسيطر فعليا على حكومة بن بريك ولديه العديد من الحقائب الوزارية، قبل إن تقدم الحكومة استقالتها في ضوء التطورات الأخيرة، وتم تكليف وزير الخارجية شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة. وهو الأمر الذي أخذ وقتًا أطولاً من اللازم، وفق مراقبون.

الدكتور العليمي كتب في منشور -رصده محرر مأرب برس- على منصة إكس: ''في هذا التوقيت الحاسم، تفرض الأولوية الوطنية نفسها بالعمل الجاد على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والسلطات المحلية، إلى جانب تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة قادرة على تحمّل مسؤولية مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القوات العسكرية والأمنية، تمهيدًا لمعركة وطنية جامعة تتجه بوضوح نحو استعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل ترابها''.

وأضاف: ''أي انحراف بالجهود السياسية أو الإعلامية نحو قضايا هامشية، أو استهداف القيادات والمكونات الوطنية، لا يخدم المصلحة العامة، بل يربك الصف الداخلي ويُضعف جبهة المواجهة، فالمرحلة ليست مرحلة خلافات أو حملات متبادلة، بل مرحلة وحدة الصف، وتوحيد الجهود، والاصطفاف المسؤول خلف معركة الدولة بوصفها المعركة الجامعة التي تتطلب موقفًا وطنيًا واضحًا ومسؤولًا من الجميع''.