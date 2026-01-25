بورنموث يصعق الريدز بهدف قاتل ويعمّق جراح بطل البريميرليغ

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 153

سجل لاعب وسط بورنموث أمين عدلي هدفًا في الرمق الأخير بالوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز مفاجئ على ليفربول، ويمنح الفريق الزائر هزيمته السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويبقي حامل اللقب بلا فوز في عام 2026.

تقدم بورنموث بهدفين مبكرين أحرزهما إيفانيلسون وأليخاندرو خيمينيز قبل الدقيقة 33، فيما قلص فيرجيل فان دايك الفارق لليفربول قبل الاستراحة، وعادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة بركلة حرة رائعة في الدقيقة 80، قبل أن يحسم عدلي المباراة لصالح أصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 95.

بهذا الفوز، ارتقى بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما بقي ليفربول في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال، الذي سيواجه مانشستر يونايتد غدًا الأحد.