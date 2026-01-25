اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين قوات درع الوطن تسيطر على بوابات عدن… نهاية عقد من الانتهاكات عند نقاط العلم والرباط الأرصاد اليمنية تحذّر من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وصباحاً أول موقف رئاسي واضح حول تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. مادا قال العليمي؟ بورنموث يصعق الريدز بهدف قاتل ويعمّق جراح بطل البريميرليغ رغم الحرب في السودان… لاجئون يمنيون يواصلون البقاء وسط المخاطر بترومسيلة: تدشين منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء بتمويل سعودي ترامب يكشف عن سلاح سري اُستخدم في عملية اعتقال رئيس فنزويلا علوي الباشا ينتقد تجاهل سيادة اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي «الإماراتي» محمد المياحي ويطالبه بتعديلها أول تحرك رسمي لعضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي.. ماذا قال عن الجنوب والحوثيين ومكافحة الإرهاب؟
سجل لاعب وسط بورنموث أمين عدلي هدفًا في الرمق الأخير بالوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز مفاجئ على ليفربول، ويمنح الفريق الزائر هزيمته السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويبقي حامل اللقب بلا فوز في عام 2026.
تقدم بورنموث بهدفين مبكرين أحرزهما إيفانيلسون وأليخاندرو خيمينيز قبل الدقيقة 33، فيما قلص فيرجيل فان دايك الفارق لليفربول قبل الاستراحة، وعادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة بركلة حرة رائعة في الدقيقة 80، قبل أن يحسم عدلي المباراة لصالح أصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 95.
بهذا الفوز، ارتقى بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما بقي ليفربول في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال، الذي سيواجه مانشستر يونايتد غدًا الأحد.