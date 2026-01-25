اتفاق مسقط على المحك: دعوات أممية لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين قوات درع الوطن تسيطر على بوابات عدن… نهاية عقد من الانتهاكات عند نقاط العلم والرباط الأرصاد اليمنية تحذّر من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وصباحاً أول موقف رئاسي واضح حول تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. مادا قال العليمي؟ بورنموث يصعق الريدز بهدف قاتل ويعمّق جراح بطل البريميرليغ رغم الحرب في السودان… لاجئون يمنيون يواصلون البقاء وسط المخاطر بترومسيلة: تدشين منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء بتمويل سعودي ترامب يكشف عن سلاح سري اُستخدم في عملية اعتقال رئيس فنزويلا علوي الباشا ينتقد تجاهل سيادة اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي «الإماراتي» محمد المياحي ويطالبه بتعديلها أول تحرك رسمي لعضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي.. ماذا قال عن الجنوب والحوثيين ومكافحة الإرهاب؟
كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استمرار وجود أعداد من اللاجئين اليمنيين في السودان، رغم الظروف الأمنية الصعبة والنزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ أبريل 2023.
وفقاً للوحة المعلومات الإحصائية المحدثة حتى 31 ديسمبر 2025، يبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء اليمنيين في السودان 1,036 فرداً، مشيرة إلى أنهم يعتبرون جزءاً من النسيج المتنوع للاجئين غير السودانيين الذين اختاروا البقاء في البلاد رغم التحديات، حيث تشكل هذه النسبة نحو 0.1% من إجمالي عدد اللاجئين في السودان.
وأوضح التقرير أن السودان لا يزال يستضيف قرابة 859 ألفا و974 لاجئاً من جنسيات مختلفة، وتتصدر دولة جنوب السودان قائمة بلدان الأصل بنسبة 73.8%، تليها إريتريا بنسبة 16%، ثم إثيوبيا بنسبة 8%.