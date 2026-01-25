رغم الحرب في السودان… لاجئون يمنيون يواصلون البقاء وسط المخاطر

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استمرار وجود أعداد من اللاجئين اليمنيين في السودان، رغم الظروف الأمنية الصعبة والنزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ أبريل 2023.

وفقاً للوحة المعلومات الإحصائية المحدثة حتى 31 ديسمبر 2025، يبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء اليمنيين في السودان 1,036 فرداً، مشيرة إلى أنهم يعتبرون جزءاً من النسيج المتنوع للاجئين غير السودانيين الذين اختاروا البقاء في البلاد رغم التحديات، حيث تشكل هذه النسبة نحو 0.1% من إجمالي عدد اللاجئين في السودان.

وأوضح التقرير أن السودان لا يزال يستضيف قرابة 859 ألفا و974 لاجئاً من جنسيات مختلفة، وتتصدر دولة جنوب السودان قائمة بلدان الأصل بنسبة 73.8%، تليها إريتريا بنسبة 16%، ثم إثيوبيا بنسبة 8%.