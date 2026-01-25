بترومسيلة: تدشين منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء بتمويل سعودي

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 137

دشّن وكيل محافظة حضرموت، حسن الجيلاني، اليوم الاحد، في شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم قطاع الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمات.

وخلال التدشين، الذي حضره مدير وحدة العمليات بشركة (بترومسيلة) المهندس سهل بن سهل، عبّر وكيل المحافظة عن تقدير السلطة المحلية لهذه المنحة..مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية تسهم في دعم استدامة قطاع الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوكيل الجيلاني، أن الاتفاقية لتمويل المشتقات النفطية مع البرنامج السعودي، ستسهم في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في عدد من المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار خدمة التيار الكهربائي، وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به شركة بترومسيلة في هذا الجانب.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت، الدور الأخوي السخي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، ومواقفهم الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل.

ودُشِّن، اليوم الأحد، تقديم منحة من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدِّمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يعزِّز استقرار الخدمات الأساسية، في المحافظات المحرَّرة باليمن.

ويأتي هذا التدخل ضمن الجهود التي ينفِّذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الهادف إلى دعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، إذ باشر البرنامج تزويد أكثر من 70 محطة كهرباء بالمشتقات النفطية، موزَّعة على نطاق واسع من المحافظات المحرَّرة، للإسهام في تحسين اعتمادية منظومة الطاقة الكهربائية.

لحج

وشهدت محافظة لحج تزويد محطة عباس التحويلية الرئيسة بمدينة الحَوطَة، بشحنة من وقود الديزل، ودخول ناقلتها إلى المحطة مساء أمس، وتمت مباشرة الإجراءات الفنية اللَّازمة لإعادة التشغيل، ما أسفر عن عودة التيار الكهربائي عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد.

وأفاد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة لحج، ان هذه الدفعة الإسعافية من الوقود ستُمكِّنها من الشروع في إعادة تشغيل محطات التوليد، التي كانت متوقفة منذ أشهر عدَّة، الأمر الذي يفضي إلى استعادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، وتخفيف المعاناة اليومية عن المواطنين بمديريتَي الحَوطَة وتُبَن.

وتقدَّمت المؤسسة العامة لكهرباء بمحافظة لحج، بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيادة تحالف دعم الشرعية، نظير ما يقدِّمونه من دعم سخي ودؤوب للمحافظات المحرَّرة، بما فيها محافظة لحج، لترسيخ الاستقرار، والارتقاء بجودة الخدمات.

سقطرى

في ذات السياق، كانت قد وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، يوم الجمعة الماضية أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدّمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مديريات حديبو، وقلنسية، وموري، وعلامة، على أن تشمل المنحة مختلف محطات التوليد في محافظات الجمهورية.

ويأتي وصول منحة المشتقات النفطية التي وصلت، ، إلى محافظة سقطرى ضمن حزمة الدعم التنموي والاقتصادي التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، والتي تتضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، دعمًا لجهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في اليمن.

وكان البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، قد وقّع اتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، لشراء المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية (بترومسيلة)، بهدف تغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، ودعم استقرار قطاع الكهرباء، وضمان استمرارية الخدمات وتشغيل المنشآت الحيوية الوطنية.

ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية المقدّمة ضمن هذه المنحة نحو 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، لتشغيل محطات الكهرباء في عموم المحافظات بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، والطرق، والمطارات، والموانئ، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية والتجارية.

وسبق وان قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدة منح من المشتقات النفطية، شملت منحة في العام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في العام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في العام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب المنحة الحالية للعام 2026م، في إطار الدعم المستمر لتعزيز استقرار قطاع الكهرباء في اليمن.