ترامب يكشف عن سلاح سري اُستخدم في عملية اعتقال رئيس فنزويلا

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 224

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -لصحيفة نيويورك بوست- عن أن سلاحا سريا جديدا، أطلق عليه اسم "المُربك"، كان أساسيا في العملية الأمريكية الجريئة التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس.

وأوضح ترمب أن هذا السلاح الغامض "عطّل معدات العدو" عندما هبطت المروحيات الأمريكية في كاراكاس في الثالث من يناير/كانون الثاني لاعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، دون أن يفقد أي أمريكي حياته.

وقال ترمب خلال مقابلة حصرية في المكتب البيضاوي: "المُربك. لا يُسمح لي بالحديث عنه"، وأضاف الرئيس "أود ذلك بشدة"، قبل أن يؤكد استخدامه في العملية السرية.

وفي إشارة إلى الدفاعات الفنزويلية، قال الرئيس الأمريكي إنهم "لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم قط. كانت لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يتمكنوا من إطلاق أي منها. دخلنا، وضغطوا على الأزرار، ولم ينجح شيء. كانوا مستعدين تماما لنا".

وعلّق ترمب على السلاح ردا على تقارير هذا الأسبوع أفادت بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن اشترت سلاحا يعمل بالطاقة النبضية، يُشتبه في أنه من النوع الذي تسبب في "متلازمة هافانا".

وقالت الصحيفة إنه لا يُعرف الكثير عن هذا السلاح، لكن هذه التقارير جاءت عقب روايات ميدانية من فنزويلا تصف كيف سقط مسلحو مادورو على ركبهم، وهم "ينزفون من أنوفهم" ويتقيؤون دما.

وروى أحد أفراد فريق حراس الرئيس المعتقل مادورو لاحقا أن "جميع أنظمة الرادار لدينا توقفت فجأة دون أي تفسير".

وأضاف أنه "بعد ذلك رأينا طائرات مسيّرة، الكثير من الطائرات المسيّرة، تحلق فوق مواقعنا. لم نكن نعرف كيف نتصرف"، وقال إن مروحيات ظهرت بعد ذلك "8 مروحيات بالكاد تقل نحو 20 جنديا أمريكيا إلى المنطقة. ثم وُجّه السلاح (المُربك) مباشرة نحو حراس مادورو.

وقال الشاهد "في لحظة ما، أطلقوا شيئا ما، لا أعرف كيف أصفه. كان أشبه بموجة صوتية شديدة. شعرتُ فجأة وكأن رأسي سينفجر من الداخل".

وأضاف "بدأنا جميعا ننزف من أنوفنا. تقيأ بعضنا دما. سقطنا على الأرض عاجزين عن الحركة. لم نستطع حتى النهوض بعد ذلك السلاح الصوتي، أو أيا كان".

وشن الجيش الأمريكي في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترمب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.