علوي الباشا ينتقد تجاهل سيادة اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي «الإماراتي» محمد المياحي ويطالبه بتعديلها

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

انتقد عضو مجلس الشورى اليمني ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، الشيخ علوي الباشا بن زبع، ما وصفه بتجاهل التأكيد على سيادة ووحدة أراضي اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي محمد المياحي، خلال جلسة رسمية للبرلمان العربي.

حيث قال بن زبع "إن كلمة رئيس البرلمان العربي محمد المياحي أغفلت التأكيد على رفض المساس بسيادة اليمن، مطالباً بتعديلها خلال جلسة عامة يوم الأحد.

وأضاف بن زبع أن الخطاب شدد على وحدة السودان والصومال لكنه لم يذكر اليمن، مشيراً إلى أن المجلس يناقش قراراً بهذا الخصوص.

وانتقد في الوقت نفسه أداء البرلمان العربي تجاه غزة، قائلاً إن بياناته لم ترتقِ إلى مستوى ما يطالب به الشارع العربي من مواقف عملية.

وأكد أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة بينها محاولات تقسيم دول، داعياً البرلمان العربي إلى دور أكثر فاعلية وعدم الاكتفاء بما وصفه بـ"ظاهرة صوتية".

