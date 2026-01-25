بترومسيلة: تدشين منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء بتمويل سعودي ترامب يكشف عن سلاح سري اُستخدم في عملية اعتقال رئيس فنزويلا علوي الباشا ينتقد تجاهل سيادة اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي «الإماراتي» محمد المياحي ويطالبه بتعديلها أول تحرك رسمي لعضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي.. ماذا قال عن الجنوب والحوثيين ومكافحة الإرهاب؟ السيسي يؤكد رفض مصر لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو إنشاء مليشيات موازية للدولة الاحتجاجات الإيرانية تُسقط ابنة لاريجاني من منصبها الأكاديمي في أميركا لصوص الإمارات.. أبوظبي سرقت وباعت مرجان سقطرى وأدخلت للجزيرة حشرات مدمرة هل هاجمت قبائل من الجوف ومأرب سجن المكلا المركزي لإخراج مساجين؟ إدارة أمن ساحل حضرموت تفند المزاعم وتكشف الحقيقة تقرير عبري: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق أمني.. إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية بدمشق عواصف تاريخية تُربِك أميركا.. وتلغي آلاف الرحلات الجوية
انتقد عضو مجلس الشورى اليمني ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، الشيخ علوي الباشا بن زبع، ما وصفه بتجاهل التأكيد على سيادة ووحدة أراضي اليمن في كلمة رئيس البرلمان العربي محمد المياحي، خلال جلسة رسمية للبرلمان العربي.
حيث قال بن زبع "إن كلمة رئيس البرلمان العربي محمد المياحي أغفلت التأكيد على رفض المساس بسيادة اليمن، مطالباً بتعديلها خلال جلسة عامة يوم الأحد.
وأضاف بن زبع أن الخطاب شدد على وحدة السودان والصومال لكنه لم يذكر اليمن، مشيراً إلى أن المجلس يناقش قراراً بهذا الخصوص.
وانتقد في الوقت نفسه أداء البرلمان العربي تجاه غزة، قائلاً إن بياناته لم ترتقِ إلى مستوى ما يطالب به الشارع العربي من مواقف عملية.
وأكد أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة بينها محاولات تقسيم دول، داعياً البرلمان العربي إلى دور أكثر فاعلية وعدم الاكتفاء بما وصفه بـ"ظاهرة صوتية".