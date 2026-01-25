أول تحرك رسمي لعضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي.. ماذا قال عن الجنوب والحوثيين ومكافحة الإرهاب؟

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الرياض

عدد القراءات 335

أكد عضو مجلس القيادة، محمود الصبيحي، على اهمية المؤتمر الجنوبي الجنوبي الذي دعا الى انعقاده في الرياض، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمشاركة كافة المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.

والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم الاحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، الذي هنأه بنيل الثقة وتعيينه عضواً في مجلس القيادة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

الصبيحي أشار الى اهمية المؤتمر الجنوبي كونه يعد مدخلاً أساسياً لتعزيز التماسك الوطني، ومعالجة القضايا بروح المسؤولية والشراكة.

اللقاء، تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات، اضافة الى مستجدات تطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة، والتقدم المحرز على مسار ترسيخ الامن والاستقرار، واستعادة التعافي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات.

وثمن الصبيحي، استجابة المملكة العربية لسعودية لرعاية المؤتمر الجنوبي - الجنوبي والذي يأتي لدورها المحوري في مساندة الشعب اليمني..معرباً عن أمله في أن يفضي هذا المؤتمر إلى تسوية سياسية لهذه القضية في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.

واثنى عضو مجلس القيادة الرئاسي في اللقاء على المواقف الامريكية الداعمة لمجلس القيادة، والحكومة والشعب اليمني، وتطلعاته الى انهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

ونوه الصبيحي، بمجالات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، خصوصا في مجالات مكافحة الارهاب، وتعزيز امن الحدود والمنافذ البرية والبحرية، وحظر تهريب الاسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية وتجفيف مصادر تمويلها وانشطتها الارهابية، المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة.