السيسي يؤكد رفض مصر لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو إنشاء مليشيات موازية للدولة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفض بلاده القاطع والحاسم لأي مساعٍ تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء ميليشيات وكيانات، موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية.
وقال الرئيس السيسي في كلمة له ألقاها خلال الاحتفال بيوم الشرطة في مصر: "إن مصر تعتبر هذه الممارسات في دول جوارها خطًا أحمر، لن تسمح بتجاوزه، لمساسها المباشر بأمن مصر القومي".
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة هي عنصر استقرار وأمن للدولة، لافتًا الانتباه إلى أن الميليشيات لا تحمي دول، والدول التي تصورت أن إنشاء الميليشيات يمكن أن يكون لها دور في حماية الأنظمة، وتحولت تلك الميليشيات إلى أداة لتدمير الدول.
وشدد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهل غزة، والتنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، ورفض أي محاولات أو مساع لتهجيره من وطنه.
وحذّر الرئيس المصري من أن خروج ما يقارب مليونين ونصف المليون فلسطيني من قطاع غزة، وما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية؛ سيقود إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، لا طاقة لأحد على تحملها.