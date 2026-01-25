لصوص الإمارات.. أبوظبي سرقت وباعت مرجان سقطرى وأدخلت للجزيرة حشرات مدمرة هل هاجمت قبائل من الجوف ومأرب سجن المكلا المركزي لإخراج مساجين؟ إدارة أمن ساحل حضرموت تفند المزاعم وتكشف الحقيقة تقرير عبري: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق أمني.. إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية بدمشق عواصف تاريخية تُربِك أميركا.. وتلغي آلاف الرحلات الجوية روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة شمال شرقي أوكرانيا تظهر على القدم.. 5 علامات تشير إلى مشاكل خفية في القلب ضغط الدم المتقلب – طبيب يوضح أسباب التغير المستمركتب 5 أعشاب مهدئة للمعدة والقولون – عليك تجربتها طبول الحرب تُقرَع من جديد وحاملة الطيران لينكولن تشق طريقها إلى بحر العرب وطهران تلوّح بضرب القواعد الأميركية ترامب يكشف عن سلاح سري استخدم في اعتقال مادورو
نفت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، شرق اليمن، اليوم الأحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تزعم وقوع هجوم مسلح من قبائل من محافظتي مأرب والجوف على السجن المركزي بمدينة المكلا، أو اقتحامه بقوة السلاح لإخراج مساجين.
وأكدت أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها من الواقع.
وأوضحت في بيان -اطلع عليه مأرب برس- إن ما حدث صباح اليوم هو حادثة شغب محدودة داخل السجن المركزي، قام بها عدد من السجناء المحكومين في قضايا جنائية جسيمة، وذلك على خلفية رفضهم الدخول إلى العنابر.
وقالت: ''تمت السيطرة على الحادثة في وقت وجيز من قبل الوحدات الأمنية المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين''.
وأهابت الإدارة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.