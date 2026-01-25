هل هاجمت قبائل من الجوف ومأرب سجن المكلا المركزي لإخراج مساجين؟ إدارة أمن ساحل حضرموت تفند المزاعم وتكشف الحقيقة

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 273

نفت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، شرق اليمن، اليوم الأحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تزعم وقوع هجوم مسلح من قبائل من محافظتي مأرب والجوف على السجن المركزي بمدينة المكلا، أو اقتحامه بقوة السلاح لإخراج مساجين.

وأكدت أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها من الواقع.

وأوضحت في بيان -اطلع عليه مأرب برس- إن ما حدث صباح اليوم هو حادثة شغب محدودة داخل السجن المركزي، قام بها عدد من السجناء المحكومين في قضايا جنائية جسيمة، وذلك على خلفية رفضهم الدخول إلى العنابر.

وقالت: ''تمت السيطرة على الحادثة في وقت وجيز من قبل الوحدات الأمنية المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين''.

وأهابت الإدارة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.