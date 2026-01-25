تقرير عبري: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق أمني.. إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية بدمشق عواصف تاريخية تُربِك أميركا.. وتلغي آلاف الرحلات الجوية روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة شمال شرقي أوكرانيا تظهر على القدم.. 5 علامات تشير إلى مشاكل خفية في القلب ضغط الدم المتقلب – طبيب يوضح أسباب التغير المستمركتب 5 أعشاب مهدئة للمعدة والقولون – عليك تجربتها طبول الحرب تُقرَع من جديد وحاملة الطيران لينكولن تشق طريقها إلى بحر العرب وطهران تلوّح بضرب القواعد الأميركية ترامب يكشف عن سلاح سري استخدم في اعتقال مادورو علوي الباشا: البرلمان العربي يرفض أي مساس باستقلال اليمن ودعمه لوحدة اليمن وسيادته ميثاق شرف حزبي في مأرب لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية
أعلنت 17 ولاية حالات طوارئ بسبب الطقس شهدت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية قبل عواصف شتوية عاتية تسببت بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 230 ألف شخص في الغرب حتى تكساس وهددت بحالة من الشلل في الولايات الشرقية بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديدة البرودة ستجتاح ثلثي البلاد الشرقيين اليوم الأحد وخلال الأسبوع.
ووصف الرئيس دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق أمس السبت على إصدار تحذيرات طوارئ اتحادية من الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".
ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، أعلنت 17 ولاية حالات طوارئ بسبب الطقس.
وأفاد موقع معني بتتبع انقطاع الكهرباء بأن الحالات آخذة في التزايد، وحتى الساعة 2:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0744 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، انقطعت الكهرباء عن حوالي 230 ألف عميل في الولايات المتحدة، معظمهم في لويزيانا ومسيسبي وتكساس وتنيسي.
كما أفاد موقع "فلايت أوير" المعني بتتبع الرحلات الجوية بأنه حتى الساعة 10:21 مساء أمس السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية أميركية كان من المقرر أن تنطلق أمس. كما تم إلغاء أكثر من 9400 رحلة جوية كانت مقررة اليوم الأحد