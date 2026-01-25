عواصف تاريخية تُربِك أميركا.. وتلغي آلاف الرحلات الجوية

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت 17 ⁠ولاية حالات طوارئ بسبب الطقس شهدت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية قبل ‌عواصف شتوية عاتية تسببت ​بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 230 ألف شخص في الغرب حتى تكساس وهددت بحالة من الشلل في الولايات الشرقية بسبب تساقط ‌الثلوج بكثافة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس ⁠شديدة البرودة ستجتاح ثلثي البلاد الشرقيين اليوم الأحد وخلال الأسبوع.

ووصف الرئيس دونالد ترامب ‌العواصف بأنها "​تاريخية"، ووافق أمس السبت على إصدار تحذيرات طوارئ اتحادية من الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.

وقال ترامب في منشور على ​منصة "تروث ‍سوشال": "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".

ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، ‍أعلنت 17 ⁠ولاية حالات طوارئ بسبب الطقس.

وأفاد موقع معني بتتبع انقطاع ‍الكهرباء بأن الحالات آخذة في التزايد، وحتى الساعة 2:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0744 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، ‌انقطعت الكهرباء عن ‍حوالي 230 ألف عميل ‍في الولايات المتحدة، معظمهم في لويزيانا ومسيسبي وتكساس وتنيسي.

كما أفاد موقع "فلايت أوير" المعني بتتبع ‌الرحلات الجوية بأنه حتى الساعة 10:21 مساء أمس السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية أميركية كان من المقرر أن تنطلق أمس. كما تم إلغاء أكثر من 9400 رحلة جوية كانت ⁠مقررة اليوم الأحد