روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة شمال شرقي أوكرانيا

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن قواتها استكملت السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وهي التي تقع بالقرب من بلدة فوفتشانسك التي توغلت فيها القوات الروسية في أيار/ مايو 2024.

وحاولت القوات الروسية في الأشهر القليلة الماضية توسيع مكاسبها في المنطقة على الرغم من المقاومة الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقرير صدر في وقت متأخر من اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت ست هجمات على منطقة تشمل ستاريتسا.

لكنها لم تعترف بفقدان السيطرة على القرية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ولم تأت مدونة ديب ستايت العسكرية الأوكرانية، التي تستخدم تقارير مفتوحة المصدر لتتبع مواقع الجيشين، على ذكر القرية في تقرير أمس الجمعة، لكنها قالت إن القوات الروسية "تواصل ضغطها في منطقة فوفتشانسك"

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية أن قوات موسكو نفذت أيضا ضربات مكثفة خلال الليل على مواقع أوكرانية للطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة. وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.