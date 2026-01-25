تظهر على القدم.. 5 علامات تشير إلى مشاكل خفية في القلب

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قد لا يلتفت كثيرون إلى ما تظهره الساقان والقدمان من تغيّرات، لكن الأطباء يؤكدون أن الأطراف السفلية تمثل "نافذة مبكرة" على صحة القلب والدورة الدموية ومستوى السكر في الدم، فبعض الأعراض البسيطة قد تكون إنذارًا مبكرًا لأمراض خطيرة إذا لم تُكتشف في الوقت المناسب.

تظهر العلامات الطرفية في الساقين قبل وقت طويل من تشخيص قصور القلب أو أمراض الشرايين الطرفية أو مضاعفات السكري.

ما علامات قصور القلب والشرايين التي تظهر على القدم؟

وفيما يلي أبرز 5 علامات في الساقين والقدمين لا يجب تجاهلها:

1- تورم الساقينتورم الساقين أو ما يُعرف بالوذمة قد يكون أكثر من مجرد احتباس سوائل. ففي حال ضعف كفاءة القلب على ضخ الدم، تتجمع السوائل في الساقين بفعل الجاذبية، وهو عرض شائع لقصور القلب، كما قد يرتبط التورم بأمراض الكلى أو الكبد أو الجلطات الدموية.يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا كان التورم مؤلمًا، أو في ساق واحدة، أو مصحوبًا بضيق في التنفس.

2- برودة القدمين المستمرةاستمرار برودة القدمين قد يشير إلى ضعف تدفق الدم نتيجة الإصابة بمرض الشرايين الطرفية، وهو أحد عوامل الخطر المرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويزداد خطر الإصابة لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والمدخنين.

3- تشنجات الساق المتكررة ليلاالتقلصات الليلية المؤلمة قد تكون مرتبطة باضطرابات الأوعية الدموية أو ضعف الدورة الدموية، خاصة في حالات الدوالي.وتستدعي التشنجات المتكررة أو المصحوبة بخدر أو ضعف إجراء فحوصات طبية لتقييم الأعصاب والأوردة.

4- تغير لون الجلد أو بطء التئام الجروحتغير لون الجلد في أسفل الساقين إلى البني أو الأرجواني، أو تأخر التئام الجروح، قد يشير إلى القصور الوريدي المزمن، خاصة لدى مرضى السكري وكبار السن، والجروح التي لا تلتئم خلال أسبوع إلى 10 أيام تستوجب التقييم الطبي.

5- خدر أو تنميل الساقينالوخز أو التنميل أو الألم الحارق قد يكون علامة على اعتلال الأعصاب السكري، وهو لا يرتبط فقط بتلف الأعصاب، بل يشير أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية