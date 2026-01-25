ضغط الدم المتقلب – طبيب يوضح أسباب التغير المستمركتب

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلاحظ كثير من الأشخاص أن ضغط دمهم يرتفع وينخفض بشكل متكرر خلال اليوم، ما يثير القلق حول إمكانية وجود مشكلة صحية خطيرة.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" سبب تقلب ضغط الدم وكيفية التعامل معه، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد صالح، استشاري أمراض القلب.

لماذا يكون ضغط الدم متغيرًا؟

يشير صالح إلى أن ضغط الدم ديناميكي بطبيعته، ولا يُفترض أن يظل ثابتًا عند رقم معين طوال الوقت.

ويضيف أن التغيرات الطبيعية في الضغط ترتبط بعدة عوامل، أبرزها النشاط البدني، النوم، التوتر النفسي، وحتى تناول الطعام.

أسباب تقلب ضغط الدميوضح استشاري القلب أن ارتفاع وانخفاض ضغط الدم خلال اليوم أمر طبيعي إذا كان ضمن الحدود السليمة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها:

1- النشاط البدنيخلال الحركة أو ممارسة الرياضة، يرتفع ضغط الدم مؤقتًا لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين، ثم يعود للانخفاض عند الراحة.

2- النوم والاسترخاءضغط الدم ومعدل ضربات القلب يقلان عادة أثناء النوم، وهو أمر طبيعي يعكس قدرة الجسم على الاسترخاء واستعادة التوازن.

3- التوتر والضغط النفسيالضغوط اليومية تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، ويعود للانخفاض عند زوال السبب أو بعد الاسترخاء.

4- تناول الطعام والمشروباتبعض الأطعمة والمشروبات، خاصة الغنية بالملح أو الكافيين، قد تؤثر على ضغط الدم بشكل مؤقت، فتظهر تغييرات في القراءة.

متى يكون التقلب مقلقًا؟

يؤكد الدكتور محمد صالح أن تغير ضغط الدم لا يُعتبر مقلقًا إذا كان ضمن الحدود الطبيعية، لكن يجب مراجعة الطبيب في حال:

ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه بشكل متكرر وبدرجات كبيرة.

ظهور أعراض مثل صداع شديد، دوار، ضيق تنفس، أو خفقان القلب.

وجود تاريخ مرضي لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية.ويختتم قائلاً: "الضغط متغير بطبيعته، لكن المهم متابعة القياسات بانتظام والاطمئنان على أن التغيرات ضمن المعدل الطبيعي، مع مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض غير معتادة