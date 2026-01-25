5 أعشاب مهدئة للمعدة والقولون – عليك تجربتها

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 90

يعاني كثير من الأشخاص من مشاكل في المعدة والقولون، مثل الانتفاخ والغازات والتقلصات، ما يسبب شعورًا بعدم الراحة ويؤثر على النشاط اليومي.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أبرز الأعشاب التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين الهضم، وفقًا لما ذكره الدكتور إيهاب صالح، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي.

ما هي الأعشاب المهدئة للمعدة والقولون؟يشير الدكتور إيهاب صالح إلى أن هناك عدة أعشاب أثبتت فعاليتها في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، أبرزها:

1- البابونج

مضاد للتشنجات ومهدئ للمعدة، بالإضافة لذلك يقلل الالتهابات ويحسّن عملية الهضم، ما يساعد على الشعور بالراحة بعد الوجبات.

2- الشمريقلل الغازات والانتفاخ ويخفف المغص.

يساعد على حركة الأمعاء الطبيعية، ما يسهّل الهضم ويحسن الإحساس بالراحة.

3- الكراويةمهدئ للأمعاء ويفتّح النفخة.

مفيد للقولون العصبي والانتفاخ المستمر، ويحد من الشعور بالثقل في البطن.

4- الحلبةتهدّي القولون وتخفف الغازات.

تساعد على تحسين الهضم وراحة المعدة بعد الوجبات الثقيلة أو الدسمة.

5- اليانسون يخفف التقلصات ويقلّل الانتفاخ.

مهدئ للأمعاء ومفيد بشكل خاص للقولون العصبي، ويُسهم في تحسين الراحة الهضمية بشكل عام.نصائح هامة لاستخدام الأعشابيشدد الدكتور إيهاب صالح على أن ليست كل الأعشاب تصلح لكل الأشخاص، فكل جسم مختلف ويستجيب بشكل خاص، لذلك يُنصح بملاحظة تأثير كل عشبة على الجسم قبل الاعتماد عليها بشكل مستمر، والتأكد من عدم وجود أي تحسس أو تداخل مع أدوية أخرى