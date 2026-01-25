ضغط الدم المتقلب – طبيب يوضح أسباب التغير المستمركتب 5 أعشاب مهدئة للمعدة والقولون – عليك تجربتها طبول الحرب تُقرَع من جديد وحاملة الطيران لينكولن تشق طريقها إلى بحر العرب وطهران تلوّح بضرب القواعد الأميركية ترامب يكشف عن سلاح سري استخدم في اعتقال مادورو علوي الباشا: البرلمان العربي يرفض أي مساس باستقلال اليمن ودعمه لوحدة اليمن وسيادته ميثاق شرف حزبي في مأرب لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية نائب رئيس المؤتمر بمأرب يطالب بإشراك كوادر المحافظة في التشكيلة الحكومية عاجل: عملية نوعية بحضرموت.. سقوط عصابة مخدرات وضبط طائرة مسيّرة وأسلحة توكل كرمان: مشروع الانفصال في الجنوب انسحق عسكريًا ولم يبقَ سوى مظاهرات مصطنعة والسيارات المستأجرة لا تصنع إرادة شعبية تصعيد جديد في تعز.. الجيش يقصف معدات الحوثيين ويُحبط استحداث مواقع غرب المحافظة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلاح تشويش سريا لعب دورا حاسما في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، تفاخر ترامب بالسلاح الذي أشار إليه باسم “المشوش”.
وقال إن جهاز التشويش “جعل معدات [العدو] لا تعمل”، مضيفا: “غير مسموح لي بالتحدث عن ذلك”.
وذكر الرئيس أن الأداة عطلت المعدات الفنزويلية، مما سمح بالقبض على مادورو ومنع قوات الأمن الفنزويلية من الرد على الهجوم الأمريكي.
وقال للصحيفة: “لم يتمكنوا أبدا من إطلاق صواريخهم. كان لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يطلقوا واحدا منها.
دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم يعمل شيء. كانوا مستعدين تماما لنا”.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، قامت القوات الأمريكية بنقل واحتجاز مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية في كراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، وجهت إليه تهم في نيويورك تتعلق بجرائم مخدرات.
ووفقا للسلطات الفنزويلية، قتل ما لا يقل عن 100 شخص في العملية، بمن فيهم مسؤولو أمن فنزويليون وكوبيون.
ووفقا لواشنطن، لم يقتل أي جنود أمريكيين.
وهناك تفسيرات أخرى في الصحافة الأمريكية لفشل الدفاع الفنزويلي.
فقد نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة في فنزويلا لم تكن حتى متصلة بالرادار عندما ظهرت المروحيات الأمريكية فوق كراكاس للقبض على مادورو.
ووفقا للتقرير، واجهت فنزويلا صعوبة في صيانة المعدات الروسية. بالإضافة إلى ذلك، وقبل القبض على مادورو، قيل إن الجيش الأمريكي قصف مواقع كانت تتمركز فيها أو تخزن فيها أنظمة الدفاع الجوي الروسية الأرضية من طراز “بوك-إم 2”.