ترامب يكشف عن سلاح سري استخدم في اعتقال مادورو

الأحد 25 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 159

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلاح تشويش سريا لعب دورا حاسما في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، تفاخر ترامب بالسلاح الذي أشار إليه باسم “المشوش”.

وقال إن جهاز التشويش “جعل معدات [العدو] لا تعمل”، مضيفا: “غير مسموح لي بالتحدث عن ذلك”.

وذكر الرئيس أن الأداة عطلت المعدات الفنزويلية، مما سمح بالقبض على مادورو ومنع قوات الأمن الفنزويلية من الرد على الهجوم الأمريكي.

وقال للصحيفة: “لم يتمكنوا أبدا من إطلاق صواريخهم. كان لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يطلقوا واحدا منها.

دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم يعمل شيء. كانوا مستعدين تماما لنا”.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني، قامت القوات الأمريكية بنقل واحتجاز مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية في كراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، وجهت إليه تهم في نيويورك تتعلق بجرائم مخدرات.

ووفقا للسلطات الفنزويلية، قتل ما لا يقل عن 100 شخص في العملية، بمن فيهم مسؤولو أمن فنزويليون وكوبيون.

ووفقا لواشنطن، لم يقتل أي جنود أمريكيين.

وهناك تفسيرات أخرى في الصحافة الأمريكية لفشل الدفاع الفنزويلي.

فقد نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة في فنزويلا لم تكن حتى متصلة بالرادار عندما ظهرت المروحيات الأمريكية فوق كراكاس للقبض على مادورو.

ووفقا للتقرير، واجهت فنزويلا صعوبة في صيانة المعدات الروسية. بالإضافة إلى ذلك، وقبل القبض على مادورو، قيل إن الجيش الأمريكي قصف مواقع كانت تتمركز فيها أو تخزن فيها أنظمة الدفاع الجوي الروسية الأرضية من طراز “بوك-إم 2”.