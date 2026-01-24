علوي الباشا: البرلمان العربي يرفض أي مساس باستقلال اليمن ودعمه لوحدة اليمن وسيادته

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد علوي الباشا، عضو مجلس الشورى اليمني ونائب رئيس اللجان التشريعية والقانونية بالبرلمان العربي اليوم، أن البرلمان العربي جدد اليوم موقفه الثابت والداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومساندته للحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف أن البرلمان العربي، في جلسته العامة التي عُقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، ضمن دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، رفض كل ما يمس سيادة ووحدة واستقلال اليمن، وأكد دعمه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ولمجلس القيادة الرئاسي، وللحكومة اليمنية في الإجراءات التي اتخذتها.

وأكد عضو مجلس الشورى اليمني أن البرلمان العربي مستمر في التأكيد على المرجعيات الثلاث التي يجب أن تكون أساسًا لأي حل للقضية اليمنية، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل القضايا العربية.

وأوضح الباشا أن الرئيس رشاد العليمي رحّب باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار الجنوبي–الجنوبي، متوجهًا بالشكر للمملكة على الاستضافة، وللجهود المبذولة في دعم التحالف العربي، وكذلك للحكومة اليمنية على ما تقوم به من إجراءات لإعادة تصحيح الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية التي شهدت قلاقل خلال المرحلة الماضية، وقد جرى التعامل معها.

وعلى ذات الصعيد رحب اليوم البرلمان العربي وبمشاركة أعضاء مجلس النواب أعضاء البرلمان العربي، عبدالوهاب معوضه، وعلوي الباشا بن زبع، وانصاف مايو، بتعيين الدكتور شائع الزنداني، رئيسًا لمجلس الوزراء، والأعضاء الجدد في مجلس القيادة الرئاسي..متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية والدستورية.

واكد بيان صادر عن المجلس، أن إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.. مرحباً بدعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإطلاق مؤتمر حوار شامل في الرياض يجمع مختلف المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية..معربًا عن أمله في أن يفضي هذا المؤتمر إلى تسوية سياسية لهذه القضية في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.

وأعرب عن تقديره لاستجابة المملكة العربية السعودية لطلب استضافة ورعاية هذا المؤتمر، ولدورها المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار في اليمن، وحرصها الدائم على تهيئة الأجواء المناسبة لحوار بنّاء يحقق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية ضمن المرجعيات الوطنية والدولية المتفق عليها.

ودعا البرلمان العربي، إلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر ديسمبر الماضي في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين في الجمهورية اليمنية، وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وشدّد القرار، على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدعوة إلى الحلول السلمية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ووحدة أراضيها.. مطالبًا الحكومات والبرلمانات العربية بالتضامن مع اليمن والصومال واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنهما واستقرارهما.. معلنًا عزم البرلمان العربي اتخاذ تحركات سياسية إقليمية ودولية داعمة لهذا الموقف.