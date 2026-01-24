  ميثاق شرف حزبي في مأرب لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 95

عُقدت، اليوم، بمدينة مأرب، ورشة نقاشية حول “دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في تمكين المرأة بمحافظة مأرب”، نظّمتها دائرة المرأة بفرع اتحاد الرشاد اليمني، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة.

وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس فرع حزب الرشاد اليمني بمحافظة مأرب، عبدالرحمن الأعذل المرادي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس وعيًا متقدمًا لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية بأهمية دور المرأة في العمل الوطني والسياسي، مشيدًا بمستوى التفاعل والحضور، الذي يعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز مشاركة المرأة في العمل العام. وأوضح أن حزب الرشاد ينظر إلى المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.

وأشار الأعذل إلى أن دائرة المرأة باتحاد الرشاد نفذت برامج تدريبية متخصصة في مجالات التخطيط، وكتابة التقارير، والمهارات السياسية والإعلامية، ضمن رؤية تهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية وتمكينهن من المشاركة الفاعلة. وثمّن الجهود التي تبذلها دائرة المرأة بالحزب، مؤكدًا أن تمكين المرأة المأربية يمثل ضرورة وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية.

من جانبها، أوضحت مديرة عام فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة مأرب، سعداء عقار، أن تفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة مع قضايا المرأة كان إيجابيًا وفوق المتوقع، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار الفجوة الكبيرة في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، والتي فاقمتها ظروف الحرب والأوضاع الاقتصادية والنزوح. واستعرضت عددًا من المؤشرات التي تعكس محدودية مشاركة المرأة في المؤسسات القيادية، مؤكدة أن مأرب قدّمت نموذجًا مشرفًا في حضور المرأة سياسيًا ومجتمعيًا رغم التحديات، بفضل وعي القيادات السياسية والمجتمعية.

بدورها، أكدت رئيسة دائرة المرأة باتحاد الرشاد – فرع مأرب، المحامية إكرام بحيبح، أن تمكين المرأة يمثل عملية متكاملة تبدأ بالتأهيل والتدريب، وتنتهي بإشراكها الحقيقي في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تشخيص واقع مشاركة المرأة داخل الأحزاب، ومناقشة التحديات، ووضع آليات عملية لتعزيز دورها.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، الاغبس الوعيل، على أن تمكين المرأة يمثل استحقاقًا وطنيًا تفرضه متطلبات المرحلة، معربًا عن أمله في أن تخرج الورشة بمخرجات عملية تسهم في تفعيل دور المرأة وتعزيز حضورها في الحياة السياسية.

وتناولت الورشة ثلاث حلقات نقاش تمحورت حول آليات وطرق واستراتيجيات تمثيل المرأة التي ينبغي أن تنتهجها الأحزاب السياسية، ومعوقات تمثيل المرأة داخل الأحزاب، إضافة إلى مقترحات عملية لتطوير تمكين المرأة في الأحزاب السياسية، وصولًا إلى تحقيق شراكة فاعلة تسهم في التنمية المجتمعية.

وخرجت الورشة بنموذج أولي لميثاق شرف حزبي يهدف إلى تعزيز وتمكين دور المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، انطلاقًا من مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، وبما يضمن تمكين المرأة تمكينًا حقيقيًا داخل الهياكل التنظيمية، وإشراكها في مواقع صنع القرار، وتبنّي سياسات واضحة لدعم مشاركتها السياسية وترشيحها في الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل منتظمة، وتوفير بيئة حزبية آمنة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والالتزام بالشفافية والمساءلة، ودعم إنشاء شبكة نسوية حزبية للتنسيق والمتابعة، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا يعكس إرادة الأحزاب في إحداث تغيير مستدام في واقع مشاركة المرأة السياسية.