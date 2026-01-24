ميثاق شرف حزبي في مأرب لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية نائب رئيس المؤتمر بمأرب يطالب بإشراك كوادر المحافظة في التشكيلة الحكومية عاجل: عملية نوعية بحضرموت.. سقوط عصابة مخدرات وضبط طائرة مسيّرة وأسلحة توكل كرمان: مشروع الانفصال في الجنوب انسحق عسكريًا ولم يبقَ سوى مظاهرات مصطنعة والسيارات المستأجرة لا تصنع إرادة شعبية تصعيد جديد في تعز.. الجيش يقصف معدات الحوثيين ويُحبط استحداث مواقع غرب المحافظة ترامب يكشف عن سلاح سري أمريكي يوقف الرادارات والصواريخ الروسية والصينية خلال عملية ضد مادورو توكل كرمان: الانتقالي يملك حق التظاهر السلمي والدولة من حقها احتكار السلاح ومن عارض في عهد عيدروس كان يواجه القتل أو السجن لويس هاميلتون يتحدث عن التحدي الهائل مع دخول قواعد فورمولا 1 الجديدة مجلس حضرموت الوطني: إما أن تكون حضرموت إقليم كامل الصلاحيات أو دولة مستقلة اغتيال طبيبة يمنية أمام أطفالها الأربعة.. جريمة حوثية تهز محافظة تعز
دعا نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب وعضو لجنته الدائمة، سعود سعيد اليوسفي، إلى إشراك كوادر أبناء المحافظة في التشكيلة الحكومية المقبلة، معتبرًا أن ذلك ينسجم مع الدور الذي لعبته مأرب خلال السنوات الماضية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وقال اليوسفي في تصريح صحفي إن محافظة مأرب تمثل “إحدى الركائز الأساسية للصمود الوطني” في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى ما وصفه بتضحيات جسيمة قدمتها المحافظة دفاعًا عن الجمهورية ومؤسسات الدولة.
وطالب اليوسفي «رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتمثيل منصف لمأرب في الحكومة القادمة، على أساس الكفاءة والشراكة الوطنية، بعيدًا عن “منطق الإقصاء أو المحاصصة الضيقة”، بحسب البيان.
وأضاف أن مأرب “تزخر بكفاءات وطنية مؤهلة” في المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب شريحة واسعة من الشباب القادرين على الإسهام في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة القرار متى ما أُتيحت لهم الفرصة.
وأكد البيان أن إشراك الشباب في مواقع المسؤولية بات “ضرورة وطنية” تمليها متغيرات المرحلة، معتبرًا أن تفعيل دورهم يشكل ضمانة للمستقبل، وأن إقصاءهم يهدر فرص الإصلاح والنهوض.
وختم اليوسفي بالدعوة إلى أن تعكس التشكيلة الحكومية المقبلة تطلعات اليمنيين كافة، وأن تُبنى على معايير الكفاءة والنزاهة، مع فتح المجال أمام الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في إعادة بناء الدولة.