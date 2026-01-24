عاجل: عملية نوعية بحضرموت.. سقوط عصابة مخدرات وضبط طائرة مسيّرة وأسلحة

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 440

ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات كميات كبيرة من مادتي الحشيش والشبو، إضافة إلى أسلحة وطائرة مسيّرة، خلال عملية أمنية نوعية نفذها فرع مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وأسفرت عن تفكيك إحدى أخطر عصابات ترويج المخدرات في غرب مدينة المكلا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال المدير العام لمكافحة المخدرات، العميد عبدالله أحمد الأحمدي، إن العملية جاءت نتيجة تخطيط محكم ومتابعة دقيقة وعمل تحريات ميداني منسق، مثمنًا جهود القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح عمر بازومح وكافة منتسبي الفرع.

وأوضح أن القوة الأمنية نفذت ثلاث مداهمات متزامنة لثلاثة منازل في أحد أحياء منطقة الشافعي بفوة في مديرية المكلا. وأسفرت المداهمة الأولى عن توقيف أربعة من مروجي ومتعاطي المخدرات، وضبط كميات من الشبو والحشيش كانت معدّة للترويج.

وأضاف أن المداهمة الثانية أسفرت عن ضبط كمية من الحشيش، إلى جانب طائرة مسيّرة وذخيرة رشاش، ما يعكس خطورة العناصر الإجرامية وارتباط أنشطتها بوسائل تهدد الأمن والاستقرار. أما المداهمة الثالثة فأسفرت عن ضبط كيلوين من الحشيش وكيلو واحد من الشبو داخل منزل كانت العصابة تستخدمه وكرًا لتخزين وتوزيع المواد المخدرة.

وأكد الأحمدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستواصل ملاحقة مروجي ومهربي المخدرات ودعم فروعها في المحافظات، داعيًا إلى تكثيف الجهود لحماية المجتمع، ولا سيما الشباب، من آفة المخدرات.