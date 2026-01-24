ميثاق شرف حزبي في مأرب لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية نائب رئيس المؤتمر بمأرب يطالب بإشراك كوادر المحافظة في التشكيلة الحكومية عاجل: عملية نوعية بحضرموت.. سقوط عصابة مخدرات وضبط طائرة مسيّرة وأسلحة توكل كرمان: مشروع الانفصال في الجنوب انسحق عسكريًا ولم يبقَ سوى مظاهرات مصطنعة والسيارات المستأجرة لا تصنع إرادة شعبية تصعيد جديد في تعز.. الجيش يقصف معدات الحوثيين ويُحبط استحداث مواقع غرب المحافظة ترامب يكشف عن سلاح سري أمريكي يوقف الرادارات والصواريخ الروسية والصينية خلال عملية ضد مادورو توكل كرمان: الانتقالي يملك حق التظاهر السلمي والدولة من حقها احتكار السلاح ومن عارض في عهد عيدروس كان يواجه القتل أو السجن لويس هاميلتون يتحدث عن التحدي الهائل مع دخول قواعد فورمولا 1 الجديدة مجلس حضرموت الوطني: إما أن تكون حضرموت إقليم كامل الصلاحيات أو دولة مستقلة اغتيال طبيبة يمنية أمام أطفالها الأربعة.. جريمة حوثية تهز محافظة تعز
ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات كميات كبيرة من مادتي الحشيش والشبو، إضافة إلى أسلحة وطائرة مسيّرة، خلال عملية أمنية نوعية نفذها فرع مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وأسفرت عن تفكيك إحدى أخطر عصابات ترويج المخدرات في غرب مدينة المكلا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقال المدير العام لمكافحة المخدرات، العميد عبدالله أحمد الأحمدي، إن العملية جاءت نتيجة تخطيط محكم ومتابعة دقيقة وعمل تحريات ميداني منسق، مثمنًا جهود القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح عمر بازومح وكافة منتسبي الفرع.
وأوضح أن القوة الأمنية نفذت ثلاث مداهمات متزامنة لثلاثة منازل في أحد أحياء منطقة الشافعي بفوة في مديرية المكلا. وأسفرت المداهمة الأولى عن توقيف أربعة من مروجي ومتعاطي المخدرات، وضبط كميات من الشبو والحشيش كانت معدّة للترويج.
وأضاف أن المداهمة الثانية أسفرت عن ضبط كمية من الحشيش، إلى جانب طائرة مسيّرة وذخيرة رشاش، ما يعكس خطورة العناصر الإجرامية وارتباط أنشطتها بوسائل تهدد الأمن والاستقرار. أما المداهمة الثالثة فأسفرت عن ضبط كيلوين من الحشيش وكيلو واحد من الشبو داخل منزل كانت العصابة تستخدمه وكرًا لتخزين وتوزيع المواد المخدرة.
وأكد الأحمدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستواصل ملاحقة مروجي ومهربي المخدرات ودعم فروعها في المحافظات، داعيًا إلى تكثيف الجهود لحماية المجتمع، ولا سيما الشباب، من آفة المخدرات.